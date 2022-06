Carlos Prieto: “Ahora hay un abuso de los medicamentos, que cada vez son más caros”

El médico Carlos Prieto Fernández-Miranda se marcó hace un tiempo el ambicioso objetivo de recopilar en unas pocas páginas la historia de la humanidad. Lo consiguió, pero durante un tiempo el proyecto permaneció guardado en un cajón hasta que consiguió que se lo publicaran. El libro lo tituló como “Lo que somos”. Son 70.000 años de evolución compactados en 222 páginas que ayer presentó en un acto en Oviedo, en La Salvaje. “El cerebro evoluciona en función de los estímulos”, aseguró el facultativo gijonés que fue, entre otros cargos, el encargado de poner en marcha la unidad de Urgencias del Hospital de Cabueñes allá por la década de los ochenta y ahora lleva la gerencia de los hospitales de la Cruz Roja a nivel nacional. Una de las moralejas del libro, y por tanto de miles de años de evolución, es que “somos una especie depredadora”. Esa esencia no ha decaído.

Pero Prieto ya tiene en el horno una nueva publicación. Esta vez mucho más apegada a su campo –la medicina– y que se titulará –por seguir con la saga– “Cómo somos”. Ya adelanta que “una de las cosas que me viene preocupando desde hace tiempo es que en cualquier reunión que se precie todo el mundo habla de medicina con bastante naturalidad, es algo que no pasa en otras profesiones”. Así que se ha decidido a explicar en su nuevo libro cómo funciona el organismo y cómo enferma. También hace una crítica sobre el exceso de medicamentos que, a su juicio, toma la gente. “Lo habitual es que las personas de 60 años tomen ya más de seis medicamentos al día”, defiende. Insostenible. “Hay un abuso, no es normal. Además, los medicamentos son cada vez más caros y suponen un dispendio brutal para el erario público”, asegura. A veces con tener algo de formación es suficiente para afrontar ciertas dificultades de la vida, opina.

Otra de las tesis que defenderá en su próxima obra es lo que califica como una obsesión con ligar nutrición con estado de salud, una relación que, señala, es difícil de comprobar.

Pero antes de eso, continúa promocionando su historia de la evolución humana. “Lo que nos distingue del resto de las especies es esa capacidad de relacionarnos socialmente”, apunta. En su libro hace un paralelismo en cómo evoluciona el cerebro de un niño desde que nace hasta que más o menos está ya maduro a los doce años, lo que se conoce como ontogenia; y la evolución cognitiva –del cerebro– durante los últimos 70.000 millones de años, lo que se conoce como filogenia. “Se trata de una comparación que es totalmente libre, solo una sugerencia de cómo podría haber sido esa evolución”, señala.