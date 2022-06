El periodista Juan de Lillo (Moreda de Aller, 1935) no quiere que los recuerdos del Oviedo que vivió caigan en el olvido. Ejerció de periodista durante 40 años, 25 de ellos en LA NUEVA ESPAÑA, donde llegó a ser redactor jefe. Ahora acaba de publicar un libro titulado “Contra el olvido”, prologado por el jurista Javier Junceda y en el que recoge algunas historias de la ciudad, perfiles de personajes de la región y sus crónicas en latinoamérica. Su nuevo libro lo presentará este lunes en el Club de Prensa Asturiana del periódico.

–¿Qué tiene miedo de olvidar?

–Este libro tiene su origen en 1962 porque esta primavera se cumplen 60 años desde que Graciano García y yo entramos por la puerta de LA NUEVA ESPAÑA como dos maletillas pidiendo una oportunidad. Fueron años de aprendizaje. Empezamos a descubrir Asturias. De las primeras cosas que hice fue ir a Bélgica y Alemania a hacer reportajes sobre la vida de los inmigrantes allí, que tuvieron mucho éxito porque mucha gente de aquí se enteraba de lo que pasaba con sus familiares a través de esas crónicas. Luego estuve en América.

–Le dedica bastantes páginas a elogiar Oviedo.

–Ya desde niño me gustaba mucho Oviedo, vivía en Moreda y me acuerdo de venir con mi madre a comprar ropa. De aquella, Oviedo era más pueblo que ahora. Hice ya cinco tomos de libros sobre la ciudad, no quería que la historia de Oviedo y de su gente quedara en el olvido.

–Y en este vuelve a hablar de la ciudad.

–Este lo he dividido en cuatro partes. La primera son todo historias sobre Oviedo y en las que hablo de la afición musical o de la primera exposición de arte que hubo en la ciudad, antes los pintores exponían en los escaparates. En ese capítulo hay también una entrevista con la hija de Clarín (Elisa Alas). El segundo es un repaso de los libros que hice de Oviedo y ahí hablo de mucha gente, tantos que el índice onomástico de este libro son doce páginas y más de 600 nombres. Hay biografías de Francisco de Riberas, Graciano García o Luis Adaro. El tercero lo dedico a los viajes a hispanoamérica y a los asturianos que estaban allí. Con anécdotas, como que en el paseo de la Reforma de México DF un asturiano instaló un reloj que toca el Asturias patria querida cada hora. Al final del libro, hago varias reflexiones. Recojo el editorial del 23F que escribí cuando era director del periódico “Región”, que se titulaba Constitución, ley suprema.

–¿Cómo eran los personajes de aquel Oviedo?

–Tengo un idilio con Oviedo porque es una ciudad acogedora, con gente con retranca. Por ejemplo, en el bar Paredes que estaba frente al Campoamor había una tertulia que se hacía en la terraza, y el dueño del establecimiento y un amigo suyo que tenían una confitería eran cojos los dos y un día salían paseando hacia la Escandalera y alguien desde la terraza les gritó “¿Vais para Lourdes?”. Me da pena que esos recuerdos se pierdan.

–¿Algún recuerdo más?

–En Oviedo hubo una fábrica de whisky clandestina en la Argañosa. Rellenaban botellas buenas con aquella bebida y lo vendían en el Copa Club que era otra cafetería de moda. La gente de la tertulia decía “cada día este whisky está mejor”. Son cosas de la ciudad.

–Como curiosidad recoge que Sergei Rachmaninoff tocó en la ciudad.

–Fue en el año 35 cuando yo nací, pero también Ravel y Rubenstein. Rachmaninoff pidió cobrar antes del concierto, no sé si era que no se fiaba. Ravel cenó fabada y repitió. No conozco ninguna ciudad del tamaño de Oviedo que tenga una temporada de ópera, una de zarzuela, dos orquestas filarmónicas y un coro como el de la Fundación. Es una ciudad con gran tradición musical.

–Cómo era aquel Oviedo de los 60 cuando usted llegó a aquí.

–Era más pueblo, casi se conocía todo el mundo. Había muchos personajes populares y bares con sus tertulias. Había uno llamado la Perla que tenía unos grandes barriles y hasta telarañas y cuentan que un paisano entró en La Perla antes de marchar para Cuba y dejó los paquetes allí sobre unos barriles, cuando volvió diez años después seguían allí.

–¿Y ahora cómo ve Oviedo?

–Muy cambiado, pero me sigue gustando. Aunque antes era más íntima más recogida.