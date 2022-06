«Hace 40 años había tres orquestas profesionales en España, ahora treinta»

Víctor Pablo Pérez (Burgos, 1954) llegó por primera vez a Oviedo en 1980, con 26 años y desde Alemania, para ponerse al frente de la Orquesta de Cámara de Asturias, la OSA. La dirigió por toda la región durante ocho años de los que guarda buenos recuerdos e innumerables anécdotas. Estos días, preparando el estreno en el Campoamor de la ópera «María Moliner» –que pondrá fin a esta temporada del Festival de Teatro Lírico Español, que patrocina LA NUEVA ESPAÑA, los días 16 y 18 de junio–, están siendo de reencuentros. Desde 2013 es director titular de la Orquesta Sinfónica y el Coro de la Comunidad de Madrid y, por amor al arte, ha asumido la dirección artística de la Joven Orquesta de Canarias.

–¿«María Moliner» es una ópera tan excepcional?

–Cuando se estrenó, en 2016 en el Teatro de la Zarzuela, tuvo muchísimo éxito. No es una obra de esas raras. Es una música muy directa, con diez escenas muy definidas, algunas hasta divertidas dentro del drama que supone el final. Para mí hay tres palabras que definen esta ópera y que canta el coro. La primera es «repugnancia», es realmente repugnante el trato que recibió perseguida por el régimen y ninguneada por la Academia. Hay dos palabras más, que son «destino» –y ese destino es el que lleva a la última palabra– y «silencio». Es un silencio realmente dramático, el de una mujer que toda su vida se dedicó a buscar palabras, a definirlas, a buscar sinónimos y que se queda sin ellas. Hay escenas muy duras. El machismo que había en la Academia era sobrenatural, y en una los académicos se mofan de ella, que tanto deseaba entrar: «Que pase, nos vendrá muy bien una mujer que limpie la lengua».

–Oímos hablar de renovar la ópera y pensamos en producciones y montajes extravagantes, pero no es eso, ¿no?

–La composición internacional contemporánea está en crisis porque no acaba de conectar bien con el público. Está utilizando un lenguaje tan extraño, novedoso y poco corriente que la gente siente rechazo. En la historia de la música no ha habido momentos de ruptura, sino de progreso: del Renacimiento al Barroco, del Barroco al Clasicismo... Tomar lo anterior y darle un nuevo aliento, pero los compositores contemporáneos han roto con la melodía, con la armonía, con la forma, incluso con el color de los instrumentos, en algunos casos los niegan, hacen tocar un violín en vez de con un arco con una hoja de papel. Ahora empiezan a tomar cosas del pasado, ya no reniegan de las armonías, ni las melodías, y con todo eso y los efectos modernos han construido a algo nuevo. ¿Por qué la gente recibe mejor la música de los compositores de cine que la contemporánea más exquisita? ¿Por qué tienen tanto éxito Ennio Morricone, John Willians, Zimmer…? Vivimos en un mundo visual donde es más fácil oír música acompañada de imagen, pero es una reflexión a hacerse.

–¿Y cuál es su conclusión?

–En Oviedo trabajé hace 40 años y ahora el mundo cultural de la ciudad ha cambiado, es mucho más profesional. Antes la ópera se improvisaba en una semana y ahora se trabaja durante un mes y medio, se hace más a fondo, hay más técnicos, más ensayos. Antes llegaba el divo, cantaba sus arias, todo el mundo estaba feliz porque había oído cantar a Pavarotti o a Kraus y se iba a casa diciendo: ya está, esto es la ópera. Pues no, eso no es la ópera. Ahora se trabaja profesionalmente, hay una temporada seria, de zarzuela, de ópera, ahí sigue la Sociedad Filarmónica, hay dos orquestas, algo inédito en el país. Han evolucionado los gustos, el público es más que hace 50 años.

–¿Se acabó identificar música clásica y élites?

–Los precios de esta temporada de zarzuela no son más caros que el fútbol, y al fútbol van miles de personas.

–¿Cómo corregirlo?

–Buscando estímulos nuevos. Yo podría dar algunas ideas. En Madrid lo hemos hecho con conciertos presentados por Iñaki Gabilondo, Joaquín Sabina… ¿Qué va a decir Joaquín Sabina de la quinta de Beethoven? ¡Qué curiosidad! ¿O Iñaki Gabilondo sobre el «Réquiem de guerra» de Britten? Pues un alegato de cinco minutos sensacional que dejó a todo el mundo conmovido, e inmediatamente empezó el Réquiem aquel y la gente quedó sobrecogida. Con la vieja orquesta de Asturias, la OSA, teníamos muy poco público, 100, 150 personas como mucho, que se enteraban de milagro de los conciertos, porque nadie ponía un cartel ni un anuncio en la prensa, y nos inventamos, con Juan Bosco que era el gerente, un sistema, el mismo de los supermercados, del Pryca, del Carrefour: de las 1.100 butacas del Campoamor hacíamos 10.000 bonos de descuento al 50%, y a la gente le atraía mucho lo de pagar la mitad por su entrada. Numerábamos esos bonos, los repartíamos por la ciudad, a asociaciones de vecinos, conservatorios, tiendas, y cuando los canjeábamos sabíamos de dónde venía el público y dónde teníamos que incidir en la publicidad. Y conseguimos llenar el teatro. El funcionario nos preguntaba: «¿Y si vienen todos?». Si vienen todos será maravilloso porque daremos diez conciertos. Hay cosas que hacer, hay que cambiar los esquemas. En la actualidad, después del covid, hay mucha prevención entre el público de más edad. El número de abonados estables ha bajado en todas partes.

–Buen momento para captar nuevo público.

–Yo he estado en cuatro orquestas profesionales: aquí en Asturias, en Tenerife, en Galicia y ahora en Madrid, son muy diferentes y en las cuatro ha sido muy difícil hacer que venga gente de los conservatorios y universitarios a los conciertos. No sé por qué. Solamente en la Universidad de la Laguna, hace casi 30 años, hubo un vicerrector de Extensión Cultural que movilizaba a los alumnos hasta el punto de que teníamos que sentar a los chavales, que llenaban el Paraninfo, en el suelo y entre los músicos. Aquel hombre se retiró y se acabó. No basta hacerlo un día, hay que tener continuidad, y para eso se estudia. Se ha evolucionado mucho: hace 40 años, en España había tres orquestas profesionales, ahora 30.

–Mucho mejor, entonces.

–Se ha crecido, sí. Yo, aquí, traje un quinteto de cuerda polaco, los primeros músicos extranjeros que llegaron a España. Esa gente, junto a la que vino después, hizo que la enseñanza musical en España alcanzara el nivel de excelencia. Es similar a lo que pasó en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Los jóvenes españoles tienen un nivel sobresaliente, están copando los puestos de orquestas españolas y extranjeras, y eso es fruto de aquella política que nadie veía entonces.

–¿Cómo ha encontrado a esa criatura que dejo hace 40 años y que es ahora la OSPA?

–Muy profesional, hay dos orquestas profesionales en la ciudad y la OSPA es heredera directa de la OSA, y la OSA lo era de la Orquesta de Cámara de Asturias, que dirigía Muñiz Toca. La OCA y la OSA tenían profesionales y personas cogidas a lazo para llenar las plantillas, jubilados y gente muy mayor. El primer flauta que yo tenía era don César San Narciso, que tenía 80 años, y el primer oboe, sesenta y tantos. Había profesores excelentes, como Alfonso Ordieres, un excelente maestro de violinistas, que formó a chicos que están hoy por toda España. Y dado que había una temporada de zarzuela se creó Oviedo Filarmonía.

–¿Está cómodo dirigiéndola?

–Sí, es la primera vez y bien. Es una orquesta con muchísimas posibilidades, muy respetuosa, muy musical. Eso sí, aconsejo al Ayuntamiento que busque rápidamente otro local de ensayo. El sitio actual no es una sala adecuada en absoluto. Son los bajos del Filarmónica. No se debe trabajar ahí. Haría un llamamiento al Ayuntamiento: ya que tiene una buena orquesta, que le busque una buena sala para trabajar diariamente, con eso crecerá exponencialmente y sin eso va a tener grandes problemas.

