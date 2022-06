El Gallo de Oro, la administración de lotería del barrio del Cristo, en la parte alta de Oviedo, entregó anoche uno de los mayores premios en la historia de la ciudad: 11,8 millones de euros del gordo de la primitiva. Froilán Blanco Fernández y Sandra Rodríguez Menéndez son los loteros que despacharon el único boleto ganador de primera categoría en el sorteo. Con cinco aciertos más el número clave, obtuvo la cantidad exacta de 11.834.039,51 euros.

La pareja es titular del establecimiento desde el año 2016. Los tres años anteriores se encontraban al frente de la administración de Salas. Desde que se trasladaron a Oviedo, el mayor premio que habían entregado fue un quinto de la lotería de Navidad y 100.000 euros de un joker de la primitiva.

"No tenemos ni idea de quién puede ser, ojalá alguien que lo necesite", decía el lotero, Froilán Blanco, tras conocer la noticia

Sin embargo, el de anoche no es el mayor “pelotazo” que ha dado El Gallo de Oro, un despacho con tradición y arraigo en Oviedo. En el año 2001, cuando Dolores Lillo lo regentaba, el sorteo de la lotería del Niño dejó 8.400 millones de pesetas, muy repartido por el barrio y por buena parte de Oviedo. Aquella cantidad, equivalente a 50,4 millones de euros, convirtió a El Gallo de Oro en una de las oficinas de loterías más frecuentadas por los jugadores ovetenses.

Anoche, recién conocida la noticia, los loteros se mostraron emocionados por el premio, aunque desconocían la identidad del afortunado. “No tenemos ni idea de quién puede ser, pero estos premios te hacen volver a creer e ilusionarte”, dice Froilán Blanco. “Todavía no lo asimilamos, hasta que no estemos allí y recibamos más información, nos cuesta hasta creerlo”, admitían ante la cuantía del premio. “Esperamos que sea un cliente habitual y, a poder ser, alguien que lo necesite. Hay mucha gente en dificultades en estos momentos y estaría muy bien”. “Nos llena de satisfacción esta noticia porque llevábamos tiempo sin dar nada y, quieras o no, te desmotiva un poco no dar premios”.

El de anoche es el 30.º de mayor cuantía en el gordo de la primitiva, que se juega desde 1993. La combinación ganadora fue 11, 6, 28, 9 y 30, con el 4 como número clave.

El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.

