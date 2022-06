Todas las paradas del viaje de Uco Trading

El viaje del negocio de la empresa ovetense Uco Trading comienza a muchos kilómetros de distancia y en diversos puntos del planeta. Luis Poch, fundador de la compañía, tiene en la pared de su despacho del centro de Oviedo un esquema que ilustra ese trayecto sin bifurcaciones. Al menos, sobre el blanco oficina. El punto de partida puede ser un restaurante de Indonesia o Perú, por poner el ejemplo de dos puntos muy alejados entre sí. Allí, una empresa local le compra el aceite que el bar iba a tirar por del desagüe. En realidad, lo que está adquiriendo es un residuo. “En todo el mundo se comen patatas y pollo frito. Cuanto menos desarrollo hay, más se fríe”, asegura el ovetense. Oro puro para Uco Trading, ya verán. Ese aceite usado pasa por un proceso de filtrado para quitarle los restos de comida y agua. Ahí es donde Poch interviene. Es la primera parada del viaje. Abróchense el cinturón.

“Mi labor inicial es buscar al tipo que hace este trabajo, ya esté en Yakarta o en Colombia, esos son mis proveedores. Compro el aceite en múltiplos de 25.000 kilos, que es lo que cabe en una cisterna”, explica Poch. El aceite ya es suyo. Pero nunca llegará a Oviedo. Ni se acercará por Asturias. Segunda parada. Entra en juego el equipo logístico de Uco Trading, que organiza lo más duro del trayecto, “las curvas”. “Ese producto, que ya es mío, lo traigo a Europa, y lo vendo en Rotterdam, en Lisboa, en España o Alemania. Tengo esos cuatro mercados”. Y lo compran fábricas que lo transforman en biocombustible. Pero aún queda una parada más. Esta factoría se lo vende a una petrolera que es la que lo mezcla, en pequeñas proporciones, con gasolina o gasóleo, para que acabe su viaje en el depósito de algún coche o, incluso, de algún avión.

No se percibe, pero cada litro de repostaje lleva un porcentaje de biodiésel. Lo lleva por normativa nacional, para atenuar la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. “El gasoil en España lleva un 10% de biodiésel y parte de ese biodiésel está fabricado con el aceite usado que yo vendo”, resalta Poch.

A base de comprar y vender aceite usado la compañía ha ido creciendo durante los nueve años que lleva carburando. Cuenta ya con once empleados. Las cifras que logra son llamativas. En 2021 facturó 54 millones de euros y movió 60.000 toneladas de aceite usado por todo el mundo. Ahora tiene un problema. “El del aceite usado es un mercado que está ya muy maduro y en el que hay muchísima competencia y ya nos cuesta mucho crecer”, explica Poch. “Crecemos, pero ya no a los volúmenes que me interesan”. Por eso ha ido diversificando y buscando otro tipo de residuos que también sirven para la fabricación de biodiésel. En esa lista están aceites vegetales llamados oleínas o grasas que se generan en las fábricas alimentarias. “El proceso, con otras calidades, sigue siendo el mismo”, dice.

Ahora el viaje da marcha atrás. A los orígenes empresariales de Poch. Hubo una época en la que casi todas las regiones tuvieron una fábrica de biodiésel. En aquella fiebre por los biocombustibles Asturias no fue une excepción. Hubo una factoría en San Martín del Rey Aurelio, un intento de reactivar un municipio castigado por el fin del carbón, que acabó cerrando. “Si fabricabas aquí te salía a pérdidas”, cuenta Luis Poch. En aquel tiempo, la tecnología no estaba madura. El aceite usado no podía utilizarse en el proceso y había que traerlo de soja o de colza desde distintos puntos del mundo. El precio de las materias primas subió como la espuma e hizo que la rentabilidad de estas fábricas cayera por los suelos antes de que muchas comenzaran ni siquiera a funcionar.

Poch estudió Comercio Internacional, hizo un máster en la Cámara de Comercio de Oviedo y empezó a trabajar para Asturex, la sociedad asturiana de promoción exterior. En ese organismo ayudaba a otras empresas a dar el salto internacional. Le tocó echarle una mano a una compañía de Gijón que se dedicaba, precisamente, a preparar plantas de biodiésel. El negocio parecía bueno; tanto que una de las que montaron se la quedaron y contrataron a Poch para que le diera un empujón. Pero la gran recesión de 2010 se interpuso y el negocio fracasó. Y así, un día de mayo de 2013 Uco Trading inició su viaje. Sin recursos. Y sin vuelta atrás. “Empecé con una mano delante y otra detrás, sin que los bancos me dieran financiación”, asegura. Fueron días de mucho teléfono, su principal herramienta laboral. “Hay gente que piensa que tengo cuatro pantallas con gráficos, pero esto son todo relaciones”, señala. Ahora la siguiente parada de Uco Trading está al otro lado del bravo Atlántico, en Miami, donde tiene previsto abrir una delegación que dirigirá el propio Poch. El objetivo es el mercado latinoamericano. No es otra parada. Es el inicio de otro viaje.