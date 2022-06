El teléfono no para de sonar en El Gallo de Oro de Oviedo: "Es posible que el millonario no lo sepa"

"Yo que ya me veía viajando a Cancún...". Con tono de humor y una pizca de decepción por no ser el afortunado, numerosos clientes de la administración de loterías El Gallo de Oro desfilaron por su rincón del azar de cabecera desde primera hora de la mañana. Aunque suelen subir la persiana a las 9.30 horas, Froilán Blanco y Sandra Rodríguez, el matrimonio que lleva las riendas del negocio, se personaron allí ya a las 8.45 y no tuvieron más remedio que empezar a recibir incondicionales con tres cuartos de hora de antelación respecto a lo habitual. "Solemos madrugar siempre para preparar, pero hoy encima estábamos nerviosos", apunta Rodríguez, intentando todavía asimilar que de sus instalaciones salió el boleto agraciado con 11,8 millones de euros del sorteo del Gordo de la Primitiva del domingo.

Los loteros recibieron los carteles oficiales del premio justo a la hora de apertura. "Madre, cuantos millones", exclamó una vecina al pasar con su carro de la compra por delante de la administración justo en el momento en que Froilán lo pegaba en la cristalera del local. Un único acertante gana 12 millones en el gordo de la primitiva en Oviedo: "No tenemos ni idea de quién puede ser" Sobre la identidad del agraciado poco se sabe. "El teléfono no para de sonar, pero es sobre todo para felicitaciones", indica Blanco, sin descartar que la persona afortunada todavía no sea consciente de la suerte que le ha deparado la vida. "Es muy posible que el millonario no lo sepa todavía", apunta, barajando como una de las posibilidades que se trate de uno de los muchos de clientes que tardan días o incluso semanas en comprobar los billetes. "Estamos pensando en poner un desfibrilador al lado del comprobador, no vaya a ser que a alguno le dé un patatús", bromea. El buen ambiente reina en un negocio que este año ya había dado dos premios de 14 en la quiniela, pero nada comparable a un gordo de la Primitiva que supone uno de los premios más grandes de la historia en la ciudad, aunque lejos todavía de los 8.400 millones de pesetas que repartió la misma administración, entonces en manos de otros titulares, con el primer premio de la Lotería del Niño de 2001.