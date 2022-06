El Cristo, dividido entre la ilusión y la intriga por conocer al ganador de los 12 millones de la primitiva

“Hay mucha gente que solo mira los billetes aquí, así que no descartamos poner un desfibrilador junto al comprobador”. Conteniendo la sonrisa y cargados de buen humor, Froilán Blanco y Sandra Rodríguez madrugaron incluso más de lo habitual para abrir las puertas de El Gallo de Oro. Los loteros todavía no terminan de creerse que de su administración salió el boleto premiado con 11,8 millones de euros del godo de la primitiva, el que sería el mayor premio individual que se recuerda en la ciudad. “Los teléfonos no paran de sonar pero para felicitarnos, del millonario no tenemos ni una pista”, señalan.

Aunque habitualmente comienzan a despachar cada mañana a las 9.30 horas, los clientes comenzaron a entrar a cuentagotas este lunes tres cuartos de hora antes de lo habitual. Con la excusa de comprar participaciones o comprobar boletos, la mayoría aprovechaban para realizar la misma pregunta: “¿Se sabe ya a quién le tocó?”, se escuchaba una y otra vez desde la parte exterior de unas ventanillas para las que el goteo de clientes y las colas en horas punta fueron constantes todo el día. Entre los más fieles del negocio dirigido por el matrimonio desde 2016 –antes fueron loteros en Salas durante tres años– se palpaba una mezcla de ilusión “porque va a ser verdad que toca” y desazón por no haber sido los afortunados, aunque varios no dudaron en fantasear sobre la posibilidad de llevarse algún día una recompensa de enorme cuantía. “La pena es que no me tocará a mí para ayudar a la familia y tapar algunos agujeros”, suspiró José Antonio Alonso al protagonizar su ritual de echar la primitiva y la bonoloto. “Compro aquí desde que en 2001 cayó el sorteo del Niño”, confiesa el vecino del Cristo. El gallo que bañó al barrio del Cristo (Oviedo) en oro Pasada la una de la tarde, en plena vorágine de familias de vuelta del colegio, padres e hijos se quedaban boquiabiertos al ver el cartel con el millonario premio pegado en la cristalera de la administración del barrio. “En casa no somos mucho de jugar, pero si nos hubiera tocado ese dinero estoy segura de que ya estaríamos de viaje buscando el sol”, comentó con una gran sonrisa Eva Cifuentes en pleno trayecto hacia su vivienda del Cristo junto a sus hijas, Cecilia y Coral. Menos positivo salió de la administración Toribio Bermejo tras formular sus participaciones para esta semana. Incondicional del Gallo de Oro desde hace dos décadas, este vecino de la zona da por hecho que la fortuna en los juegos de azar no es su fuerte. “Compro aquí cada semana, pero lo único que me tocó fue el covid y luego la gripe, eso sí que me toca”, declaró con el ceño fruncido, aunque dejando escapar una leve sonrisa que evidenciaba cierto conformismo. “Al fin y al cabo lo importante es estar sanos”, comentaba una mujer con sus amigas cuando estas se lamentaron por no haber sido las agraciadas con el histórico premio. Con ilusiones renovadas pasó por la oficina expendedora del boleto premiado la sierense Enora Toraño. Vecina de Pola, frecuenta la zona por lazos familiares y se considera ya toda una asidua a la administración de Froilán y Sandra. “Si me tocan a mí los 12 millones, lo único que tengo claro es que a partir de entonces si vuelvo a trabajar sería solo para mí misma”, comentó en referencia a su ansia por ser la jefa de su propio destino laboral. El delegado de Loterías y Apuestas del Estado en Asturias, Roberto Morales, destacó lo poco habitual que es dar premios de tanto calado. “Es muy difícil porque el bote parte de 5 millones y tienen que pasar muchas semanas para llegar a tanto dinero”, explicó sin atreverse a definirlo como el premio individual más grande repartido en Oviedo. “No sería raro que fuera de alguna peña y tengan que repartir”, puntualizó, evitando dar detalles sobre si la apuesta fue simple o con varias participaciones. “Hemos dejado de dar esos datos porque cuando había premios desiertos aparecían 20 o 200 oportunistas presentando reclamaciones en las que utilizaban la descripción que conocían a través de los medios”, aclaró Morales. Por su parte, los loteros siguen esperanzados en que el agraciado reúna al menos una de las siguientes condiciones: “Ojalá sea un cliente habitual o una persona que lo necesite, sería ideal”, coinciden los titulares del establecimiento, convencidos de que la repercusión del premio atraerá más clientes, al menos en las próximas fechas. “Es cierto que cuando damos alguno las ventas aumentan, aunque sea por unos días”, cuenta Froilán Blanco, que desde su llegada a Oviedo, hace ahora seis años había sellado algún boleto con premios menores. “Este mismo año llevamos dos quinielas de 14, pero nada en comparación con este gordo de la primitiva”, declara un lotero por cuya cabeza, cada vez que suena el teléfono, pasa la posibilidad de que algún conocido haya sido la persona a la que el destino convirtió en un nuevo multimillonario.