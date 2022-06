El abrazo que sustituyó a la pantalla: escolares y ancianos ovetenses se conocen tras un año de relación virtual

Neli va a cumplir 84 años y acude a diario al Centro de Día Seronda, Alejandra tiene once y estudia quinto de primaria en el C.P. Dolores Medio. Hace un año empezaron a compartir experiencias de forma virtual y este jueves por fin se daban un abrazo "de los de antes". "Nos han hecho muy felices y nos han transmitido su vitalidad", asegura emocionada Nélida Peláez. "Es muy guay poder conocerla", añade la pequeña Alejandra Álvarez. Ambas participan en una iniciativa impulsada por la ONG asturiana MASPAZ que promueve distintas actividades de acompañamiento de las personas mayores. "Buscábamos un proyecto que compensara el déficit emocional que sufrían los niños con la llegada de la pandemia y nos dimos cuenta de que los mayores estaban en la misma situación", explica el profesor Miguel Pallasá.

Fue el principio de un intercambio de experiencias en el que los más jóvenes aprendieron, por ejemplo, cómo era ir al colegio hace siete décadas. "Nos contaron que llevaban madreñas y se ponían un saco en la cabeza si llovía, ahora llevamos zapatillas y nos ponemos la capucha para no mojarnos", relata Marcos Rio. "A nosotros nos llamó la atención que hiciesen sus propios balones y que hubiera colegios diferentes para los niños y las niñas", añaden Enol Grossi y Daniela Benito. "Se han puesto en el lugar de personas que vivieron en una época muy diferente a la suya y eso es muy importante", aseveran los docentes.

"Llevamos un año y medio trabajando con MASPAZ, para nosotros estos proyectos son muy importantes porque ayudan a integrar a los mayores en la sociedad", destaca Flor Baragaño, la directora del Centro de Día. A su lado Estrella Santos saluda a los estudiantes que acaban de recibirla haciendo una ola. "Me gustó muchísimo el retrato que me mandaron, salgo muy guapa", asegura. "Yo tengo mi dibujo guardado en casa, estoy muy agradecida", añade Carmen Fernández. "Además de hacer dibujos les mandamos vídeos, hicimos unas carteras con bricks de leche y diseñamos con slime unas pelotas para que pudieran ejercitar las manos", enumera Paula García. "Ellos también nos dibujaron a nosotros y a mí me hicieron igual, me encantó", puntualiza Iñigo Álvarez.

La consejera de Bienestar Social, cuyo departamento participa en la financiación del proyecto, destacó la importancia de que este acto se celebre coincidiendo con el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. "Es importante que los niños reflexionen y compartan vivencias con las personas mayores como las que acuden, en este caso, a un Centro de Día para que entiendan que para ellos también van a pasar los años", destaca Melania Álvarez. "Creo que nuestra visita va a servir para que se rompa su rutina y hacerles más llevadero el día", explica Nira Girabet. A la vuelta de vacaciones serán los mayores los que pisen las aulas del Dolores Medio para conocer el día a día de los escolares.