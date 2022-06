El parte de guerra de las fiestas de La Florida: una agresión al día y 36 atenciones sanitarias

La fiesta de La Florida bajó el telón en la noche del lunes y se consagró como la gran verbena de la primavera ovetense. Una celebración de multitudes, que deja un reguero de sensaciones encontradas. Por el día, ambiente familiar en un barrio joven y animoso: sidra, meriendas y alegría. Por las noches, gran ambiente con orquestas de primera fila y miles de espectadores, pero cierta sensación de inseguridad, altercados y botellón masivo. A la satisfacción de los organizadores por la respuesta del público y la alegría por la vuelta a la normalidad se opone una lista de incidentes nocturnos que más parecen un parte de guerra: cuatro agresiones, 36 atenciones sanitarias, siete de ellas por intoxicaciones etílicas, y el traslado de un menor de 16 años que sufrió importantes lesiones en las muñecas y un gran corte en la cabeza tras caer desde cinco metros de altura. Es la cruz de una fiestas que el sábado por la noche fueron un hervidero de gente.

El papel de Protección Civil, con un despliegue de 31 voluntarios a lo largo del fin de semana, resultó determinante para evitar males mayores. Ellos asumieron, junto a personal sanitario, la primera línea de atención a las más de tres decenas de personas que, en diferentes momentos, se vieron afectados por cortes, intoxicaciones etílicas, golpes o heridas sufridas en peleas o de forma fortuita.

Entre los episodios más impactantes sobresale el ocurrido en torno a las doce de la noche del sábado en las inmediaciones de las vías del tren, junto al recinto festivo. Un adolescente de 16 años que se encontraba por la zona cayó, por motivos que se desconocen, desde cinco metros de altura al patio de una casa. Al tratar de frenar la caída sufrió lesiones de consideración en las muñecas y, a consecuencia de la misma, se le produjo un corte en la cabeza que obligó a los servicios de emergencias a trasladarle al HUCA en UVI móvil.

Esa misma noche se produjeron otras 18 atenciones médicas, la mitad del total de las realizadas a lo largo de una programación de cuatro jornadas, marcadas por la asistencia de miles de personas durante unas verbenas en las que las labores de atención se complicaron. “Nos resultó muy difícil acceder a los lugares de atención a los heridos porque era casi imposible hacerse paso entre la multitud”, reconocen los participantes en unos operativos que, a pesar de todo, sitúan el número de incidentes en la media de este tipo de eventos multitudinarios en los que el alcohol y, a veces otras drogas, suelen estar presentes.

Tanto la Policía Local como la Policía Nacional colaboraron en las labres de atención de las emergencias, entre las que hubo cuatro agresiones. Una de ellas la del vecino de Noreña Víctor Mencía, que asegura haberse llevado un botellazo de una joven sin comerlo ni beberlo. “Estaba tan tranquilo con otras tres personas y recibí un golpe que me hizo sangrar mucho, me dejó medio tonto”, explica el hombre que, ayer mismo, tenía previsto denunciar los hechos en comisaría. “Me dio mucha rabia porque cuando me sacaron, yo, que no bebo, no paraba de escuchar comentarios diciendo que vaya perjudicado que iba”, relata.

Estas situaciones son denunciadas por algunos vecinos. Agradecen el esfuerzo de la comisión por dotar al barrio de fiestas, pero exigen una mayor implicación de las autoridades para garantizar la seguridad. “Se están convirtiendo en un botellón masivo que merma los ingresos de los organizadores y da paso a grupos de jóvenes muy borrachos que se ponen violentos”, indica un residente de una calle cercana al recinto festivo. “Tuvieron que hacerlo todo a prisa y corriendo y eso quizás afectó en las medidas de seguridad”, sugiere el mismo vecino descontento con la seguridad de las fiestas de La Florida.