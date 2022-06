Sergio Ramírez volvió ayer a unos encuentros literarios en el Campoamor, casi un reflejo de aquellos otros en los que, recién derrotado en las elecciones el sueño sandinista, llegó a Oviedo como exvicepresidente de Nicaragua en los años 90. Pero en realidad, como él mismo admitió cuando le preguntaron si todos aquellos años de actividad política tuvieron sentido, el que volvió a Oviedo es otro. Un escritor exiliado, un hombre que entendió que la lucha armada ya no tiene sentido y un escritor comprometido con su oficio hasta las últimas consecuencias. “La literatura complaciente no es útil”, concluyó ayer en una de sus muchas respuestas a la entrevista pública con el periodista de LA NUEVA ESPAÑA Eduardo García, “no se puede ver sin escribir lo que pasa en la calle”.

De ese compromiso habló mucho ayer Ramírez y de cómo su último libro, “Tongolele no sabía bailar”, le ha valido la misma orden que el régimen de Somoza dictó contra él hace casi medio siglo, cuando tenía treinta años –traición a la patria y asociación ilícita para delinquir– y, a la postre, el exilio en Madrid. Ramírez explicó que supo desde el principio que un libro como ese, sobre la deriva dictatorial de su viejo compañero Daniel Ortega, podría suponerle lo que le ha supuesto, y cómo fue incapaz de renunciar a escribirlo: “Cuando un novelista encuentra un tema atractivo y comienza a autocensurarse, ese es, desde el principio, un libro fallido. Lo mejor, y es lo que hice, es decirte que lo vas a escribir hasta el final y que no lo vas a publicar. Así pude decir todo lo que quería y lo terminé, y cuando pensé que la cosa estaba muy mal para publicarlo, que mejor esperar un año, pensé que igual al año la cosa estaba peor. Hacer concesiones en base a la escritura es un error, hay que saber que toda escritura tiene consecuencias. Si no, mejor no tocar ningún tema”.

Ramírez habló de los libros de su infancia y de sus padres, de lo que supone estar exiliado y de cómo a un escritor –citó el caso de Ovidio en el Ponto Euxino de donde salieron “Las Tristes”– “no lo pueden extrañar ni exiliar de la escritura”. En su caso, la lejanía, explicó “también te aparta de la lengua”. El español de Nicaragua no es el español peninsular y, apuntó, “cada día que estás fuera esa lengua cambia, y cuando vuelves allí y la escuchas ves que es completamente diferente”.

De América Latina dijo que “toda novela es negra en tanto que la realidad es negra”, citó a su amigo Carlos Monsivais cuando dijo que si Kafka fuese mexicano sería un escritor de costumbres y concluyó que, a pesar de que se ha mejorado en muchos países donde el pueblo puede elegir en las elecciones, para erradicar la “latente semilla del caudillo en Nicaragua, la conquista del poder político a través del militar, hay que buscar el conjuro que pueda romper ese círculo vicios”.