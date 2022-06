Un chupinazo a las ocho de la tarde dará comienzo hoy a las fiestas de Vetusta, la sexta edición de las que organiza la asociación de vecinos “Quinta del Alba”. El programa incluye, para esta noche, una verbena amenizada por la orquesta “Waykas” y una discoteca móvil. Mañana, sábado, tras la sesión vermú la pulpería Archi ofrecerá unas jornadas gastronómicas y, ya por la tarde, habrá un campeonato de juegos infantiles y verbena, por la noche, con “Nueva banda”. El domingo tocará Pablo Valdés en la sesión vermú y seguirá una paellada gigante de la mano de Miki “El Fardel”. Por la noche tocará Tekila. El lunes, reparto de bollo y actuaciones de Fer Alono y Assia.

La portavoz de Somos Oviedo, Ana Taboada, denunció ayer que el cierre de las bibliotecas de Tudela Veguín, Ciudad Naranco, Trubia y Ventanielles no se produce para dar vacaciones, sino por falta de personal. “No es cierto que se estén cubriendo vacaciones sino que se trata de falta de previsión y de personal. La falta de coordinación entre Educación y Personal, que ni siquiera se hablan, no tiene en cuenta los contratos y ahora se quedan sin conserjes por falta de horas. Hasta que no se vuelva a sacar el contrato en diciembre vamos a tener las bibliotecas en esta situación, algo dramático pues es un servicio público, supone el acceso a la lectura y es un elemento generador de igualdad”, denunció.

Vox ve “mala gestión”

El concejal de Vox Hugo Huerta apuntó también “al problema laboral derivado de la falta de personal para poder abrir estos centros de lectura” y denunció que “una vez más se ve afectado el medio rural ovetense”. “Así difícilmente fijaremos población en estas zonas”, añadió. “Todo es consecuencia de una mala gestión; el bipartito no se anticipa y, por tanto, cuando llega el momento, se encuentra sin personal”.