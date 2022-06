«La ley de Equidad debería comprometer más recursos para Primaria y Salud Pública»

Rafael Bengoa Rentería (Caracas, Venezuela, 1952) fue consejero de Sanidad y Consumo del País Vasco con el PSOE. Doctor en Medicina por la Universidad del País Vasco, completó su formación en el extranjero y trabajó durante 15 años en la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ha formado parte del equipo de asesores del Gobierno de Barack Obama en la reforma sanitaria en Estados Unidos. Es el creador y director del Instituto de Salud y Estrategia (SI-Health). Ayer impartió en Oviedo la conferencia titulada «El futuro de la sanidad después de la pandemia», en el marco del

XXV Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endovascular que concluye mañana, sábado.

–La ministra de Sanidad habla de aplicar la cuarta dosis de la vacuna anticovid.

–

Es importante empezar por los más vulnerables: las personas mayores, las que viven en residencias, las inmunodeprimidas… Está claro que la protección de las dosis anteriores ya está cediendo. Yo la aplicaría en los centros de salud y no en esos grandes vacunódromos. Y explicaría muy bien a la población que el virus sigue entre nosotros y que en el próximo otoño es previsible que tengamos otra ola, menos severa que las anteriores, de ómicron o de su familia.

–El Gobierno central ha puesto en marcha una evaluación de la respuesta a la pandemia. ¿Le han invitado a participar en ese grupo?

–No, no... Estoy ayudando a otros gobiernos, pero no al de España. No me han llamado ni de Euskadi ni del Gobierno central.

–¿En ningún momento?

–No, en ningún momento.

–¿Y eso cómo se explica?

–Pienso que no me corresponde explicarlo. He tenido una carrera internacional, he estado en la OMS, he hecho gestión, me conocen dentro y fuera… Soy uno de los veinte firmantes de un artículo que se publicó en la revista «The Lancet» en mayo de 2020, después de la primera oleada. Decíamos que había que hacer una evaluación porque venía una segunda ola.

–¿Cómo debe hacerse esa evaluación?

–Hay que hacerla muy en serio. Y creo que no vamos a ir a ningún sitio con evaluaciones individuales: la mía, la de Daniel López Acuña, la de Fernando Simón... Hace falta un grupo que tenga acceso a la información, que sepa cuándo se tomaron las decisiones, que pueda entrevistar a cien personas... Eso es lo que se está haciendo en Canadá, en Inglaterra, en Australia, en Nueva Zelanda, va a hacerse en Estados Unidos... Todos los gobiernos democráticos están en ello. No es para sacar los colores a nadie, sino para aprender y saber qué hacer en la siguiente.

–¿Cómo debería hacerse ese informe?

–Mirando hacia adelante. Yo esperaría un documento con diez páginas mirando hacia atrás: no de quién es la culpa, sino de qué ha pasado aquí; y después con veinte páginas, el doble, de cómo podemos prepararnos mejor.

–¿Hay que implantar una redistribución de competencias entre los organismos sanitarios?

–Solo en situaciones de crisis. En el día a día, la medicina funciona muy bien de forma descentralizada. Pero, cuando hay una guerra, una crisis de este tipo, es preferible tener un mando único. Esa es una lección de la pandemia: un mando único que reciba información en tiempo real, que no dependa de que una comunidad envíe información y otras dos no lo hagan. Tiene que haber alguien que tome decisiones con información. Eso es clave y para eso hace falta cierto nivel de centralización. Pero no abogo en absoluto por una recentralización, como dice Vox.

–¿Ve posible que ese informe de evaluación de la pandemia no se politice?

–En aquel artículo de The Lancet, hablábamos de un informe independiente y no controlado por las estructuras políticas. Y que reporte al Parlamento, no al Gobierno: eso cambia bastante las cosas.

–¿Qué le parece el anteproyecto de Ley de

Equidad del Sistema Nacional de Salud, aprobado este pasado martes por el Consejo de Ministros?

–Que le falta añadir muchas cosas. El Sistema Nacional de Salud tiene muchos retos. El mayor no es dar más acceso, sino que sea más productivo, más flexible y que los profesionales puedan organizarse mejor.

–¿Y eso cómo se hace?

–A esa ley convendría añadirle garantías para que el sistema fuera muchísimo más gestionable y flexible en términos de administración pública. En estos momentos, los gestores y los profesionales se encuentran con que el sistema está bloqueado. Es importante que los sindicatos comprendan que el sistema público está en peligro y que no se salva solo con una ley que promueva la equidad. Hay que promover también la flexibilidad y la agilidad, sobre todo en la gestión de los recursos humanos, y también la productividad y la reorganización del modelo asistencial. Seguimos en un modelo del siglo pasado, que está bien y que sirve para resolver problemas de salud agudos, pero en cuanto tienes una enfermedad crónica no sirve. Yo hubiera hecho otra ley que traiga el sistema al siglo XXI.

–Concrete un poco más...

–Hablo de apostar por la Atención Primaria, por una Salud Pública muchísimo más fuerte... En la Ley de Equidad debería poner una frase bien grande de que se va a invertir todos los años un cinco por ciento más de presupuesto para Primaria y para Salud Pública. Los escoceses lo tienen. Eso es para mí una Ley de Equidad. Como decía, se está haciendo una medicina espectacular, pero el modelo sufre por la imposibilidad de mover recursos humanos, porque no hay manera de hacer una asistencia más integradora, porque los sindicatos se resisten a hacer algo diferente, por ejemplo con la enfermería... Este modelo no permite a los profesionales dar de sí todo lo que pueden hacer. –

Esa nueva Ley de Equidad apuesta de manera rotunda por la gestión directa y pone muchas trabas a los conciertos con la sanidad privada.

–En toda Europa se subcontrata. En ningún país europeo se prohíbe contratar servicios con la sanidad privada. El sistema público necesita subcontratar servicios, máxime después de las listas de espera que tenemos después de dos años y medio de pandemia. No es el momento de poner reglas que impiden ese movimiento.