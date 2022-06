El establecimiento ovetense tiene previsto fusionar cocina asturiana y nipona y abrirá próximamente en Gijón

Toro Sushi celebra el próximo 1 de septiembre su primer aniversario en Oviedo. El balance no ha podido ser más positivo pues sus responsables, “enamorados de Asturias”, no sólo tienen intención de ampliar su carta de recetas japonesas en las que no falta el buen sushi, con platos que resulten de la fusión de la gastronomía regional –Chosco de Tineo, queso afuega´l pitu, ...–con la nipona, sino que van a abrir próximamente un restaurante en Gijón, y su idea es contar también con otro en Avilés.

Toro Sushi C. Gascona, 26, 33001 Oviedo, Asturias 617 67 87 90 Instagram

Miss Sushi lanza un menú irresistible

La propuesta, de edición limitada y para 2 personas, incluye siete de los platos más «top» del establecimiento

Miss Sushi Oviedo acaba de lanzar un menú especial de edición limitada que estará disponible sólo unas semanas en sala. Es para dos personas y lo integran el «Tataki más rico del Mundo», elaborado con atún rojo de almadraba de Barbate; los rolls «Miss Dragón», el «Tobiko Salmón» y best sellers como el «Yakisova con huevo a baja temperatura», las Gyozas de carne, o la «Tempura de Gambón Salvaje», así como las «Miss BB», hamburguesas de Rubia Gallega en un delicioso pan “Brioche-Bun”.

MISS SUSHI C. Suárez de la Riva, 3, 33007 Oviedo, Asturias 984 15 56 55 www.misssushi.es



Una experiencia única en Sibuya Oviedo

El cálido y acogedor restaurante de la capital asturiana ofrece cocina japonesa de lujo a precios asequibles

Una cuidada y estudiada decoración hacen que Sibuya Oviedo sea el lugar perfecto para degustar cocina japonesa y vivir una experiencia única, basada en una cocina de lujo a precios asequibles con un ticket medio muy razonable. Sibuya Oviedo es un lugar especial, diseñado con elementos naturales y cálidos, que ofrecen al cliente un espacio acogedor, lleno de detalles, que convierten la degustación de sushi y otras especialidades de la carta en un momento perfecto para el relax y el disfrute.