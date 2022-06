Una treintena de extrabajadores de la Fábrica de Armas de Trubia ha presentado una denuncia contra la empresa de trabajado temporal que los unía a la factoría una vez que esta prescindiera de sus servicios hace unos meses, tras una denuncia de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) a la inspección de trabajo en la que alegaba que estos empleados estaban expuestos en su tajo diario a productos que podían resultar cancerígenos. Con la ley en la mano los empleados de las ETT no pueden hacer este tipo de labores. Estos exempleados reclaman ahora a Randstad, que es la que prestaba este servicio, una indemnización por lo que consideran que es un despido nulo. Las liquidaciones, calculan los afectados, podrían llegar a los tres mil euros. Este colectivo asegura, además, sentirse discriminado. Una de las soluciones que ha encontrado Santa Bárbara para acatar las exigencias de la inspección de Trabajo ha sido la de recurrir a una subcontrata, Randstad Outsourcing, que no tendría problemas para trabajar sin ataduras dentro de la fábrica. Ha llamado ya a 90 de los 152 trabajadores de los que había tenido que prescindir la ETT. Entre ellos no figura ninguno de los treinta que han denunciado ante los juzgados. “Nos han vetado”, critica Iván Miranda, uno de los afectados.