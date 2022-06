Un grupo de 1.668 familias que habían solicitado plaza en el servicio de apertura de centros escolares durante el verano que ofrece la concejalía de Educación del Ayuntamiento de Oviedo, quedaron inicialmente sin plaza esta semana, cuando los nuevos responsables del servicio cerraron listas y excluyeron por errores en la documentación y falta de pago a este grupo, que representaba un 30% del total. Fuentes de la concejalía explicaron que hubo problemas con la comunicación relativa a los plazos y que se ha enviado a todos los afectados una circular indicándoles que disponen de un nuevo plazo de cinco días para formalizar los pagos, subsanar los errores y, así, poder acceder a alguna de las plazas ofertadas.

Al problema con la lista de los campamentos de verano se han sumado, este año, otras dificultades en la gestión de un servicio muy demandado en la ciudad. La concejalía de Educación explica que este año cambió la concesionaria del servicio y que con los nuevos pliegos se introdujeron algunas novedades. Una de ellas es que la gestión administrativa de las listas pasa a realizarla la empresa concesionaria, y en este curso se ha tramitado exclusivamente a través de internet, sin que exista, en principio, posibilidad de solicitar la plaza con los papeles de la inscripción, como se hacía otros años.

Este hecho ha provocado también dificultades a algunas familias. Es el caso de María Torres, madre de una niña, Diana, con necesidades especiales que estudia en el colegio Veneranda Manzano. Su hija está en silla de ruedas y tiene una parálisis cerebral, y la madre, explica, solicitó el año pasado el campamento de verano presentando los papeles, pagando en el banco y presentando después del recibo correspondiente. Este año no pudo hacerlo así. María Torres explica que ella tiene a dos hijos a su cargo, trabaja fuera de casa y no tiene habilidades digitales suficientes para poder hacer estos trámites. Explica que intentó pedir ayuda tanto en el centro escolar como en el Registro del Ayuntamiento, pero que en todas partes le dijeron que solo podía hacerlo por internet y que tenía que ser ella. “Tienes que hacerlo tú”, le repetían en todas las ventanillas. María dice que lo intentó pero que no fue capaz a aclararse con la página en el teléfono (no tiene ordenador) y que mientras trataba de resolverlo se le pasó el plazo.

Desde el área de Educación, la concejala Lourdes García ha explicado que en el servicio han ofrecido ayuda para realizar los trámites a aquellas personas que no tenían posibilidad de hacerlo a través de internet, y que así seguirán haciéndolo en tanto que siga habiendo plazas disponibles.

Para Somos Oviedo, que había denunciado estos problemas el jueves en una rueda de prensa, la situación es reflejo del “caos total que vive el Ayuntamiento ovetense”. “Desatienden cuestiones que tienen que ver con las cosas de comer, las cosas materiales y necesarias para mantener la conciliación de la vida familiar y laboral, totalmente desatendidas”, dijo su portavoz, Ana Taboada, “por estar más pendientes de atender y cuidar caballos e ir a inauguraciones de obras privadas”.

Taboada insistió en que PP y Cs han desatendido “los intereses de la mayoría social, vamos a peor y los recortes van a más”, protestó. “En el área de Educación”, concluyó, “son cada vez peores y no tiene solo que ver con esta área, sino con el caos del bipartito y su descoordinación”.