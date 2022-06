Los vecinos de La Corredoria entierran el futuro instituto: “Lo damos ya por perdido”

Diez cruces, un ramo de flores y una tumba fueron los símbolos funerarios que utilizaron ayer un centenar de vecinos de La Corredoria para simular el entierro del que iba a ser el segundo instituto del populoso barrio y que dan por perdido. “Este es el funeral por el IES que nunca llegó a nacer”, resumía la presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), Sonia Ribeiro, del otro instituto, un centro educativo que está a rebosar de estudiantes. “Lo damos por enterrado antes de que nazca”, agrega.

Los ánimos estaban bajos, tras casi una década luchando por el equipamiento los vecinos dan por perdidas las obras. La puntilla a este nuevo IES se la dio hace unas semanas la negativa de la empresa que había resultado adjudicataria del proyecto a ejecutar la obra. Alegó que los precios de los materiales habían subido considerablemente desde que había firmado el contrato, a finales del año pasado, con lo que la consejería de Educación tendrá ahora que reiniciar el proyecto de cero. “Creemos que no se va a hacer, están echando por tierra todo el trabajo que se había realizado y entre los vecinos hay un gran malestar”, añadió Ribeiro, “somos un barrio de segunda, solo se acuerdan de nosotros para cobrarnos los impuestos”.

La opinión era compartida. El desánimo era palpable. Pili Suárez, presidenta de la AMPA del Colegio Carmen Ruiz Tilve –centro vecino de parcela con el futuro instituto– sostiene que “la situación es lamentable, y si esta obra no se va a hacer lo que queremos es que nos lo digan, llevamos ya más de diez años luchando”. Y agrega: “Estamos seguros de que si este instituto se fuera a construir en la calle Uría habría unos procedimientos de urgencia que agilizarían el proceso. Pero como estamos en La Corredoria lo que nos dicen es que ‘es lo que hay’”. Pero los vecinos prometen dar guerra. “No nos vamos a quedar callados viendo como nos discriminan”, señala Suárez. El caso es que el único instituto del barrio nació pequeño. Tenía capacidad para 600 estudiantes, pero dado el explosivo crecimiento de la zona acoge a casi el doble. Muchos dan clase en barracones. “Solo nos dan largas, nos dicen mentiras y nadie da la cara. Vemos que no tienen interés, dejaron que la empresa adjudicataria estuviera seis meses sin hacer nada”, apunta Sonia Aller, del AMPA del instituto.

Los que deberían ser los futuros inquilinos del instituto también tienen pocas esperanzas. Manu Ruiz, alumno de Primaria del barrio y que debería dar el salto al IES el curso que viene, asegura que “es preocupante que en un instituto en el que caben seiscientas personas haya más de mil y que tengan que estar en barracones estudiando, no es humano. Aquí hay espacio para construir el nuevo centro y no lo están haciendo”. Su compañero en el Carmen Ruiz Tilve, Pablo Rodríguez, agrega que “tienen que hacer ya el instituto porque si no habrá muchos que tengan que esperar para poder estudiar”. Otro más. Enol Fernández Suárez, de tercero de Primaria, añade rotundo: “En el otro instituto no tenemos espacio, los barracones están salvando la situación, pero no lo van a hacer para siempre”.

Lorena Frade, de la AMPA del colegio Poeta Ángel González, resume la situación asegurando que “esto es lamentable. Al nuevo instituto, lo damos ya por perdido, por eso venimos a enterrarlo antes de nacer”. También se quejan de la falta de comunicación por parte de la consejería de Educación. “No nos reciben; por más que lo hemos intentado, nada”, señala. A lo que Begoña Labrado, también de la misma AMPA, agrega que “no hacen más que darnos largas”. En la protesta participó también la portavoz de Somos, Ana Taboada, y la coordinadora regional de Podemos, Sofía Castañón.

Así que el proyecto del nuevo IES quedó ayer enterrado en la parcela que nunca lo vio nacer y con los vecinos prometiendo guerra.