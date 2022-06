Canteli pide soterrar toda la Ronda Norte: “no queremos un corte en el Naranco para nada”

La celebración de “las fresas”, la cita tradicional en la que con motivo del Corpus el Ayuntamiento de Oviedo devuelve al Arzobispado la invitación del Caldo, sirvió ayer al Alcalde Canteli para hacer otro tipo de peticiones al margen de las relaciones entre la administración local y la iglesia asturiana. El Alcalde de Oviedo, preguntado por la maratón de reuniones ministeriales que el presidente del Principado, Adrián Barbón, mantendrá hoy y mañana en Madrid, pidió movimientos concretos al gobierno regional y anunció que la posición del Ayuntamiento ante la fase de alegaciones sobre la Ronda Norte será la de soterrar todo el trazado por el Naranco para que “no haya un corte”.

Alfredo Canteli se refirió, en los dos aspectos que citó, a los dos problemas de tráfico que sufre Ciudad Naranco y la zona Oeste de Oviedo, y trasladó a los medios de comunicación que su deseo es que Barbón, hoy y mañana, pueda desbloquear la ampliación de Nicolás Soria, una obra que ahora mismo está paralizada. “Es un problema muy gordo para ese barrio”, resumió el regidor ovetense a la hora de trasladar sus peticiones de cara a las reuniones ministeriales de Adrián Barbón de hoy y de mañana.

Con más detalle, Canteli aprovechó las preguntas del Corpus para avanzar la postura municipal sobre el trazado que el Ministerio de Transportes prefiere para la Ronda Norte y sobre el proyecto que ahora está en fase de información pública. Canteli prefiere que en vez de dos túneles, tal y como consta en el trazado que prefiere el Ministerio, haya uno solo, con todo el tráfico soterrado, y que se eviten los enlaces intermedios que contempla la alternativa preferida por el ministerio.

“Hay unas cosas en el trazado que no nos gustan mucho”, explicó el Alcalde. “Hay un corte en el Naranco que no necesitamos ni queremos para nada”, resumió. El regidor dio, así, a entender que plantea un recorrido por el Naranco totalmente soterrado, de 4 kilómetros. Además, se mostró optimista sobre las negociaciones relativas al futuro de La Vega aunque no quiso poner fecha a la firma de un hipotético convenio entre Defensa y Ayuntamiento.