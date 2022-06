Así maduró el “gemelo digital” de Up Intelligence

Allá por 2017 nacía una empresa, bautizada como Up Intelligence que, según ellos mismos, hacía “algo nuevo, que nadie entendía y que por aquel entonces no tenía ni siquiera nombre”. El nombre a lo que hacían se lo pusieron un poco después y otras muchas compañías se subieron a aquel carro. Pero basta de misterios: lo que comenzó haciendo esta empresa ovetense fue algo a lo que se acuñó como gemelos digitales y que no era más que replicar el proceso productivo de una industria en un mundo virtual, para, entre otras cosas, perfeccionar la forma de trabajar (pueden verse más claramente los errores), o enseñar nuevas habilidades a los empleados. Pero el gemelo cambió pronto. Maduró hacia otro tipo de actividades.

El cambio de ese gemelo lo explica Óscar Cosido, director general de esta compañía. “Empezamos en la industria y en el turismo, pero ahora es la salud nuestra principal fuente de trabajo y de proyectos”, señala. El cambio de rumbo fue importante. “En la investigación las empresas somos como los niños cuando juegan al fútbol: si el balón va a un lado, van todos detrás de él”, apunta. Y siguiendo con el símil futbolístico agrega: “Nosotros nos quisimos desmarcar de eso y a raíz de la pandemia adaptamos algo que ya estábamos haciendo para el sector industrial, le dimos una vuelta para ver cómo podíamos ayudar y, de repente, nos vimos trabajando en el sector de la salud”. Ahora aquel gemelo industrial es sanitario. Lleva bata y estetoscopio. Así que podría decirse que fue la pandemia la que hizo cambiar al gemelo. Debido al coronavirus muchas grandes corporaciones ligadas con la sanidad vieron la necesidad de abrir las puertas a la innovación y allí estaba Up Intelligence, esperando su oportunidad. Tan imbricada está la compañía en el sector sanitario que ocupa uno de los despachos del vivero de empresas de la salud ubicado en el barrio de La Corredoria. Colindante con el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Ahora mismo cuentan con una plantilla de nueve empleados, pero con vistas a ampliarla. Su objetivo es el de llegar a doce empleados más pronto que tarde. ¿Qué proyectos tiene Up Intelligence? A Cosido le salen unos cuantos así de carrerilla. “Tenemos una app (una aplicación) para afectados por el síndrome de Down y otra para la reanimación cardiopulmonar”, asegura. Empezando por este último. Lo están desarrollando en colaboración con investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela y Vigo y del Hospital Universitario de Santiago. “El proyecto tiene dos partes, por un lado, desarrollamos una aplicación en la que pones el móvil y reconoce si estás haciendo bien la reanimación o no, y otra que es un asistente virtual que va guiando al reanimador con los pasos a seguir”, apunta. En cuanto al del síndrome de Down, se trata de una aplicación para que estos pacientes puedan vencer la pereza y controlen mejor la ingesta de alimentos. Lo hacen mediante una aplicación en la que pueden ir compitiendo y recibiendo bonificaciones. Uno de los proyectos quizás más exóticos que tienen lo están desarrollando en colaboración con el centro de formación en salvamento marítimo Jovellanos de Gijón y con el servicio marítimo de Irlanda. El objetivo es el de poner en marcha soluciones singulares e innovadoras para mejorar la seguridad marítima, para evitar que los barcos choquen. Para conseguirlo, analizan grandes bases de datos sobre colisiones marítimas –entre otros aspectos– lo que, mediante técnicas de inteligencia artificial, permite predecir riesgos en tiempo real y determinar lo que bautizan como “zonas calientes” donde se producen estos accidentes. Va viento en popa. Volviendo a la salud también están desarrollando un sistema para la detección de cardiopatías. “Sería como un asistente al cardiólogo”, apunta, “también tenemos otro para prever la demanda asistencial. Somos capaces de predecir cuánta gente va a venir mañana a urgencias”. Lo hacen analizando variables tan dispares como el día del año o la meteorología. “Sabemos que un domingo por la mañana van a acudir tantas personas porque se han caído haciendo deporte”, señala Cosido. “Al final, nuestro core (corazón del negocio) siguen siendo los gemelos digitales, pero les hemos aplicado sensórica, simulación, predicciones y análisis de datos”, agrega. Lo de la salud, aseguran, es algo que les llena, también emocionalmente. “Esto te hace sentirte bien por las noches, te dices que estás haciendo algo útil por la sociedad”, apunta Olaya Muñoz, directora de bioingeniería de Up Intelligence Así que el gemelo no solo ha cambiado, también maduró.