Así son los pisos que mejor se venden en Oviedo: céntricos, con terraza y de unos 80 metros cuadrados

¿Qué tipo de vivienda demandan los ovetenses? Pasa el tiempo y varían las cifras de ventas, pero el gusto no cambia. “Sobre todo son pisos de dos o tres habitaciones, que tienen entre 70 y 80 metros cuadrados (es decir, no demasiado grande) y con terraza”, define. También piden que no esté demasiado lejos del centro. Lo de la terraza explica Vega es una moda que comenzó a popularizarse durante la pandemia, debido al miedo a un nuevo confinamiento.

Pese a los buenísimos resultados de las cifras de ventas las agencias inmobiliarias andan con la mosca detrás de la oreja. Temen que se produzca un frenazo en las ventas debido, entre otros factores, a la subida de los tipos de interés que, previsiblemente, van a producir un encarecimiento de las hipotecas. A eso se une también la subida generalizada del coste de la vida –debido a que la inflación anda disparada, por las nubes– lo que acaba por retraer decisiones de compra mucho más importantes. Que se venden más pisos de segunda mano lo demuestran también las estadísticas del Ministerio. La mayoría es abrumadora. Tanto que, según Vivienda, en el primer trimestre del año de los 835 pisos que se vendieron en la región, 728 eran de segunda mano. Usados. Solo 107 eran nuevos. La mayor parte de ellos ubicados en las principales zonas de expansión de la ciudad, como La Florida, Montecerrao o La Corredoria. La subida de las ventas está siendo generalizada en toda la región, aunque con más intensidad en Oviedo.