Luz verde a la colocación de cuatro cámaras de tráfico para frenar las carreras ilegales en Oviedo

La guerra del departamento de Tráfico de la Policía Local de Oviedo contra las carreras ilegales en la ciudad contará “en las próximas semanas” con nuevas armas. La junta de gobierno municipal tiene previsto dar hoy luz verde a un contrato de unos 75.000 euros con el que se colocarán cuatro cámaras de vigilancia de la circulación en La Corredoria, Prado de la Vega, la glorieta de Fozaneldi y las inmediaciones de las instalaciones deportivas del parque del Oeste.

Esta inversión supone la colocación de cuatro monitores nuevos en el centro de control del cuartel del Rubín, lo que resultará de gran ayuda para el cuerpo municipal tanto en los casos de infracciones de Tráfico como en otros ilícitos. “Las grabaciones pueden resultar determinantes para resolver algunos hechos delictivos”, destacó este jueves el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado.

La medida es muy demandada en La Corredoria y Prado de la Vega, donde los nuevos dispositivos serán instalados en la plaza del Conceyín y la plaza de la Enseñanza, respectivamente, pues ambas son zonas en las que en los últimos meses hubo muchas denuncias vecinales sobre la organización de carreras ilegales que, a juicio de los afectados, suponían un grave peligro de seguridad para los peatones.

Prada subraya no obstante que no se trata del mismo tipo de cámaras que las que se instalarán en el Antiguo. “En este caso se trata de elementos centrados en la captación de vehículos, no están pensadas para poder identificar a las personas como ocurre en el caso del casco histórico”, declara el edil, convencido de este tipo de proyectos “mejorarán la seguridad de los ovetenses”.