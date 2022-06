Los problemas juveniles salen a escena

A comienzo de curso, Eva Marcos de la Puente y Andrés Martínez Alba le plantearon a la profesora de artes escénicas, una asignatura optativa, la posibilidad de hacer un musical. Como broche a un año académico difícil. La última nota. Los dos son alumnos del IES de La Corredoria (de cuarto de la ESO), ninguno «cantaba muy bien» reconoce el segundo y tampoco habían actuado nunca. Era todo un reto. Un terreno inexplorado. «Pero le echaron arrojo», dice un padre. Tras meses de ensayos, por lo general al final de clase, en los recreos e incluso durante los fines de semana, la obra, titulada «Heathers», fue puesta en escena ayer ante cientos de sus compañeros. Sobre el escenario pasaron alguno de los principales problemas que tienen los adolescentes de puertas hacia adentro de un instituto cualquiera, como el de este bien nutrido barrio ovetense: el acoso escolar, los trastornos alimentarios o el suicidio.

Quedan unos minutos para que comience la representación y los dos estudiantes promotores de la obra, con aplomo, explican los pormenores del musical. El elenco estaba formado por 23 personas entre alumnos, profesores y padres. «No es por presumir, pero esto es lo más grande que haga el instituto en mucho tiempo», señala De la Puente. El musical no es nuevo, viene de una película americana de la década de los noventa. Pero la temática sigue siendo actual. «Mi personaje es Verónica Sawyer que es una chica marginada que decide que para cambiar eso se quiere juntar con el grupo de las populares», asegura, «pero se da cuenta de que no es la mejor idea». «Se engloban todos los problemas sociales, el “bullying”, las clases sociales, trata todos los temas desde un punto cómico», sostiene Martínez. Los decorados, imitando un instituto americano, son obra del profesor Iván Jambrina. Una escena. «A uno de los personajes, JD, se le murió su madre por un suicido muy trágico y con sus acciones refleja el drama que tiene», señala De la Puente. Spoiler: se dedica a matar gente. Marta García-Pumarino es la profesora de artes escénicas, asegura que «la idea era juntar a los más miembros posibles de la comunidad educativa y vivir la ilusión de formar parte de una compañía teatral». Francisco Alonso es el padre de una alumna y uno de los actores. «Ha llevado muchísimo trabajo», señala. Para añadirle más dificultad las canciones eran en inglés. Los dramas juveniles no entienden de fronteras.