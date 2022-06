Los colores del jefe

Luis Vicente acaba de cumplir setenta años, está jubilado, hace ochenta kilómetros en bici siempre que puede y aunque mantiene una presencia de tipo grande, en el fondo de una mirada plácida y abierta se puede rastrear al Jefe Piti-Koki. Tenía cinco años cuando su padre, el pintor Paulino Vicente, lo retrató vestido de vaquero y con ese nombre. Lleva un sombrero –hoy también– y un revólver rojo de plástico que podría hacer juego, por seguir con las comparaciones, con algunos de los colores de las torres de la Losa, que él diseñó junto a Salvador Pérez Arroyo a finales de los años noventa.

Pero el primer cuadro fue otro. En los brochazos que dibujan la memoria de este arquitecto ovetense hay un caballo que no era de cartón, con pelo, y el niño Luis a lomos. Tendría que ser en la casa de Campomanes y está posando en el salón para el retrato que le pinta su padre y que hoy se guarda en el Museo de Bellas Artes. En el otro fogonazo, recuerdo de los cuatro años, hay una cama, problemas en casa y se ve llegando a la vivienda de Pedro González-Quirós y Ángela Corujo, amigos de la familia, con los que vivirá casi un año y a los que llegará casi a confundir con sus padres. Llega a hombros de Santi, uno de los hijos del psiquiatra, la mujer que sale a recibirlos pregunta que quién es ese niño y el otro ríe: “Un gitanín que encontré por la calle”.

Puesto a salvo de esa forma del trauma que pudo haberle supuesto vivir de cerca la muerte de su hermano Paulino Vicente “El Mozo”, Luis Vicente regresó a esa unidad familiar numerosísima donde a los cuatro hijos del primer matrimonio de su padre se sumaban los tres del segundo, antes de que llegara la pequeña, Paulina. Con una tía y su hija llegaron a ser más de once personas que se regían con un orden y una disciplina –comer juntos, cenar juntos– que su padre no imponía a su trabajo, pues “pintaba cuando quería, y pintaba mucho”, pero sí a los asuntos domésticos. La madre, Pepita García Carrillo, una andaluza arremangada, lidió bien con todo aquel ecosistema del que los mayores ya se iban descolgando a medida que emprendían carreras y biografías en otras circunstancias.

Luis creció ya en la casa de Pérez de Ayala, una vivienda grande para todos ellos con un jardín en el que se alzaba una columna del Fontán y un magnolio, hoy trasplantados, ambos, al Campo San Francisco, muy cerca del busto de su padre. En el instituto masculino tuvo grandes profesores como Pedro Caravia y buenos compañeros como Luis Fernández-Vega. En casa veía desfilar a otros artistas, intelectuales de paso por Oviedo a los que luego, de mayor, volvió a tratar, como Gerardo Diego o Jorge Guillén.

Luis Vicente siempre tuvo facilidad para pintar, pero ni el padre se lo puso fácil ni él orientó sus pasos en ese camino, porque la idea de la arquitectura le llegó pronto y la siguió con pasión. “He disfrutado mucho mi trabajo”. En Madrid, en la Escuela, acrecentó esa vocación gracias a profesores como Sáenz de Oiza, al que pilló en el mejor momento de su carrera. El regreso a Oviedo le puso a trabajar rápido. Primero con Nicolás Arganza, después asociado con Borja Bordiu, con el que además de construir también abordó trabajos de urbanismo como el Plan de la Florida o la ordenación del ámbito de Almacenes Industriales. Uno de sus proyectos más importantes le llegó después, cuando Sabino Iglesias (Coprosa) le llamó para que hiciera las torres de la Losa junto a Pérez Arroyo. Hoy han pasado veinte años y esas viviendas son también alma de ciudad, pero cuando decidieron reflejar en cuadrículas los colores de las fachadas que, al otro lado, se abren hacia Independencia, hubo quién le llegó a decir: “¡Pero Luis, esos colores, parece mentira para ti!”. Hoy palpa una barandilla y lamenta que el Ayuntamiento no les hubiera dejado incluir piezas más grandes, más industrial, aunque está contento con el trabajo. ¿Su mejor proyecto? No. Ese fue, no lo duda, Candela, su hija. Y al Jefe se le vuelve a iluminar la cara.