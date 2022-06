Vandalismo contra camiones de transportistas en las inmediaciones de Oviedo. Al menos dos vehículos pesados sufrieron deterioros a causa de la acción de terceros durante la madrugada del viernes al sábado. Así lo denuncia Pedro Martínez León, socio de Transportes Campañones: uno de sus camiones sufrió daños estimados por el empresario en unos 12.000 euros.

En su caso, cuando el vehículo estaba aparcado en la urbanización Río Nalón, en Soto de Rey (Ribera de Arriba), alguien decidió pinchar sus ruedas y rajar las lonas del remolque. El camión estaba estacionado allí al vivir en la zona uno de los chóferes de la empresa. Martínez León atribuye los hechos “a la huelga convocada por la Plataforma del Transporte, supuestamente en defensa de los transportistas”. Aunque la protesta aún no ha comenzado, el empresario no encuentra otra explicación. “Tiene que ser eso, otra razón no hay. Ya nos pincharon ruedas en la anterior huelga y hay gente que está amenazada por esta que puede llegar ahora. No es la primera vez que pasa, que antes de una huelga amedrentan de esta forma”, asegura quien matiza que “si ya hubiese empezado, entonces el camión estaría aparcado en el Centro de Transportes”. Martínez León asegura además que al menos otro vehículo de otra empresa, estacionado en la zona del Carrefour de La Fresneda, sufrió un episodio similar.