Ni rastro de Oviedo en la agenda de Barbón

La Vega lo condiciona todo. Incluso lo que pasa en el tablero político. Nadie se mueve, a la espera de una solución para un solar que marca el futuro de la ciudad. Lo de la vieja fábrica de armas requiere un gran pacto entre el gobierno central, el regional y el Ayuntamiento. Se está cociendo, está muy cerca, dicen los que saben por dónde se mueve la pelota, muy arriba en el Ministerio de Defensa en los capítulos más recientes. Nadie levanta la voz cuando ve cosas que no le gustan, no sea que alguien se enfade y lance el tablero por los aires. Las relaciones entre el presidente Barbón y el alcalde Canteli son buenas, parecen buenas, a los dos les gusta ofrecer esa imagen. De ahí a dar otros pasos, hay un trecho aún y, aunque no hay críticas públicas, ni siquiera veladas, en la capital no ha gustado el vacío ovetense en el paseíllo del presidente regional por los ministerios a principios de semana.

Luis Planas (Agricultura), Reyes Maroto (Industria), Teresa Ribera (Transición Ecológica) y Félix Bolaños (presidencia) abrieron sus despachos a Barbón en un lunes frenético. El martes lo hizo Raquel Sánchez (Transportes). Ni rastro de Oviedo en la agenda de temas, obviamente tampoco en la de los compromisos. Y no son pocas las cuestiones pendientes. Aunque todos miran a La Vega y confían en que las cartas en Defensa estén ya dadas la vuelta y la partida a punto de resolverse. Por eso no conviene hacer ruido. A nadie. Porque Oviedo se la juega donde un día hubo una gran factoría del armamento; porque por ahí crece la ciudad, por ahí va la nueva centralidad ovetense, desequilibrada por el nuevo hospital; y porque ahí, complejos acuerdos mediante, está llamado a situarse el nuevo polo de empleo de la ciudad; empleo de calidad, del que mueve la economía, si, al fin, puede salir adelante un proyecto para atraer capital humano y empresarial en al campo biosanitario. Son tantos los frentes abiertos de Oviedo que dependen de los gobiernos socialistas que se echó en falta encontrar alguno en esas visitas de maletín de cuero, traje azul y corbata, a juego con las gafas, roja. Barbón rascó obviedades –fecha preelectoral para la apertura de la variante de Pajares, reapertura del derruido puente de La Barrosa (Salas)–, plazos para obras en marcha que se demoran y algunos compromisos de búsqueda de acuerdo en cuestiones enquistadas como el conflicto del lobo, la bonificación para el peaje del Huerna, la autorización política para la regasificadora de El Musel o el rastreo de alternativas para recuperar el empleo que dejó de ofrecer Alcoa. Lo dicho. Poco de lo concreto y nada de lo que preocupa en Oviedo. El enorme solar del antiguo hospital sigue como escenario de holocausto nuclear ocho años después de que se fue el HUCA; no hubo ni una palabra sobre la Ronda Norte, pueden estar tranquilos los contrarios; del puente de Nicolás Soria para descongestionar Ciudad Naranco solo se sabe que es una obra parada y pensar en la conexión de las estaciones de autobús y tren suena a quimera, aunque hubo un momento en que parecía que estaba hecho. Así que la esperanza está en La Vega, en lo que Defensa y los dos partes asturianas consigan cuadrar, pues la solución tampoco es sencilla. Ha de llegar, porque será el bien de Oviedo y de Asturias y es ahí por donde la ciudad puede crecer y prosperar en este siglo.