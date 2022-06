La complicidad, vecindad y camaradería entre Luis Miguel Torre Santos y Miguel Niño Martínez sobrevivió a los tiempos duros del confinamiento y hasta dio sus frutos literarios. “¿Cuándo desaparecerán esas nubes?” es una novela escrita por el primero y con poemas del segundo que presentan hoy lunes a partir de las siete de la tarde en el Colegio de Médicos y que nació en ese tiempo y bajo ese signo.

Médico especializado en medicina del trabajo, Luis Miguel Torre, con una producción literaria que incluye también la novela “La Academia”, vivió los primeros días del covid recopilando datos de todo tipo con la idea de hacer un estudio científico sobre la evolución de la pandemia. No tardó en ver que desde ese punto de vista llegaba a conclusiones poco relevantes, que el covid se comportaba de forma más o menos normal, pero toda aquella información le sirvió para hacer crecer sobre ese diario de la pandemia una historia sobre vidas que cambian y que se transforman con la enfermedad, una especie de cuento de pícaros del siglo XXI. Cuando empezó a enviar los primeros capítulos a su amigo para que se los corrigiera, Miguel Niño fue añadiendo otro punto de vista complementario, la visión interior de los personajes en forma de poemas sencillos y esclarecedores. Y así, a cuatro manos y sobre la marcha acabaron por dar forma a esta novela con poemario que firman los dos, tiene prólogo del catedrático de Derecho Administrativo Leopoldo Tolivar, portada de Elia Manero y que se presenta esta tarde con el periodista David Serna como maestro de ceremonias. El título, por cierto, es un doble guiño, a una de las protagonistas del libro, Angie, que se llama así por la canción de los “Rolling Stones”, cuyo segundo verso dice exactamente esas mismas palabras ahora tan adecuadas para referirse a la pandemia: “When will those clouds all disappear?”.