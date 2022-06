Canteli, sobre el tiroteo de La Florida: "Algo pasó que no se entiende muy bien"

"Algo pasó allí que no se entiende muy bien". Alfredo Canteli evitó en la mañana de este martes entrar a valorar lo sucedido el pasado viernes a las 21.00 horas, cuando un policía local tiroteo el coche de una pareja de jóvenes estudiantes de Medicina que huyó tras atropellarle un pie en un control sobre menudeo de droga, al confundirles, según declararon los veinteañeros, con unos ladrones. "Yo no estaba allí, ni siquiera cerca porque estaba en Madrid", dijo, subrayando que deberán ser los tribunales los que esclarezcan lo sucedido. "Es un tema judicializado. No deben pasar esas cosas, pero pasó y el juicio dirá lo que tiene que ser", explicó.

Preguntado por si en este caso, como ya ocurriera en otros sucesos de la ciudad, también pide un voto de confianza para la juventud local, el regidor ovetense se mostró tajante. "Defensa a los policías, siempre, siempre y cuando no se demuestre lo contrario; defensa a la juventud, también", indicó evitando posicionarse sobre el suceso. "En principio ni tengo capacidad ni debo opinar en este caso", declaró Canteli, extremadamente prudente, que evitó entrar en detalles y subrayó que "existen unos informes y hay un recorrido porque el tema está judicializado". El máximo representante municipal reconoció que "en este caso es difícil saber quién tiene la razón". Una línea que el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, también marcó este martes como el camino a seguir. "Confiamos a los policías, pero también entendemos la postura de las familias", señaló. En lo que respecta a los jóvenes y su entorno, los progenitores están muy preocupados con el impacto negativo que están suponiendo los hechos para la pareja y por ello han decidido llevar a partir de ahora con discreción sus acciones. "Queremos reducir la exposición mediática", indicó una fuente de la familia del conductor del vehículo, después de que haya salido a la luz una grabación del momento del momento en el que los agentes, con ayuda de una patrulla de uniforme detuvieron al conductor. En las imágenes puede verse al autor de los disparos cojeando. En las mismas también se ve cómo el chico está tendido en el suelo mientras le inmovilizan y le introducen en el coche policial para llevarlo a comisaría. Al día siguiente, el joven pasó a disposición judicial, quedando en libertad con cargos por un supuesto delito de atentado por el atropello y posterior huida.