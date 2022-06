La edil del grupo municipal socialista Marisa Ponga acusó ayer al gobierno local de PP y Cs de "esconder institucionalmente" la celebración del Día del Orgullo LGTBI.

"El bipartito lleva tres años sin permitir que el máximo órgano político del Ayuntamiento dé el visto bueno a un tema que sabemos que Vox no va a apoyar, pero eso no es razón ni excusa para que los demás partidos políticos de la Corporación no podamos debatir ni aprobar una proposición", indicó Ponga.

La edil socialista manifestó su tristeza por que el Ayuntamiento no haya aprobado esta declaración en un Pleno. Además, mostró su asombro por las palabras expresadas por la presidenta de la comisión, la concejal popular Conchita Méndez, que afirmó que los partidos de la oposición se habían negado a llegar a un texto de consenso con el bipartito, manifestó Ponga.