La Catedral de Oviedo inicia el 1 de agosto las visitas a la torre para grupos de hasta 20 personas

Los turistas podrán apreciar las vistas de Oviedo desde la parte alta de la Catedral a partir del 1 de agosto. El deán, Benito Gallego, confirmó este miércoles que el Cabildo tiene previsto iniciar ese día las visitas guiadas a la torre, cuyas obras deberían estar finalizadas este mes con vistas a realizar recorridos institucionales todavía cerrados al público. La intención del Cabildo es que las visitas turísticas se realicen con cita previa obligatoria y un máximo de 20 participantes.

Aunque el personal encargado de organizar y ofrecer las visitas turísticas al templo todavía tiene que perfilar el procedimiento para participar en las subidas al campanario, el Cabildo estudia establecer un precio de entre 7 y 10 euros por cada visitante para poder ver in situ el resultado de la rehabilitación que se está acometiendo desde los últimos días de marzo.

Con este nuevo reclamo, el Cabildo confía en dar un impulso definitivo para recuperar el nivel de afluencia previo a la pandemia. "Estamos más o menos igual que en 2019 con la única excepción de que las excursiones de grupos de pensionistas todavía están lejos de ser como eran entonces, quizás porque son la población más reticente a recuperar la rutina normal por temor al virus", declara Benito Gallego.

La rehabilitación de la torre de la Catedral ha sido posible gracias a una inversión municipal de 100.000 euros con la que el Ayuntamiento ha querido poner su granito de arena con el plan director de mejoras del templo iniciado hace un cuarto de siglo y dar un impulso así al monumento más visitado de Asturias coincidiendo con la campaña para posicionar a la ciudad como origen de las peregrinaciones jacobeas.

Los trabajos que culminarán en cuestión de un par de semanas se acometieron con la intención de mejorar los accesos a la parte alta de la Catedral para así favorecer que turistas de todas las edades puedan disfrutar del siempre recurrente itinerario por el campanario, que además permite disfrutar de unas excelentes vistas de la ciudad de la parte alta de la torre de 68 metros y 70 centímetros de altura. Hasta ahora, las visitas a la torre eran únicamente accesibles a los abonados a la Catedral, y solo en una época muy concreta del año, entre diciembre y enero. En los últimos años, esta ha sido, de largo, la actividad más demandada por los abonados, que siempre agotaban las reservas con gran celeridad.

Este anuncio coincide con la puesta en marcha del nuevo portal de internet de San Salvador. El Cabildo ha puesto en marcha una página web con la que pretende hacer más accesible y comprensible la información sobre el edificio religioso. "Queremos tener mejor informado al público, dar a conocer más la Catedral y ofrecer datos lo más actualizados posible", explica Gallego.

En la portada puede verse una imagen del patrón de la ciudad y un texto en letras grandes con la popular leyenda: "Quien va a Santiago y no a El Salvador visita al criado y no al señor". En la página puede encontrarse una breve historia del templo, así como todos los datos de interés para unos turistas que podrían empezar a llegar en masa a partir de la próxima semana. Es por esta llegada masiva de turistas –que ya se percibe en el alto porcentaje de reservas hoteleras– por la que la Catedral ampliará durante los meses de julio y agosto su habitual horario de apertura para visitas turísticas. A partir de este viernes, el templo abrirá sus puertas para ser visitado de lunes a viernes entre las diez de la mañana y las siete de la tarde, y los sábados desde las diez de la mañana hasta las cinco de la tarde. Los domingos no habrá lugar a las visitas, limitándose la actividad a las celebraciones religiosas habituales.