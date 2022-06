Rosa Igay escribe en un cuaderno con un bolígrafo azul, y después pasa los textos al ordenador. Todo tiene que estar perfectamente colocado en la mesa, como un ritual. Ayer lo contó durante la presentación de "Te di mi vida", su primera novela, inspirada en historias familiares que escuchó hace años de boca de su madre. "He querido escribir una historia de mujeres luchadoras, que siempre las ha habido", relató Igay, nacida en Logroño y afincada en Oviedo, donde ejerce como notaria.

El libro cuenta la historia de dos hermanas: Adoración, que vive en un pequeño pueblo castellano y cuya tranquila existencia se ve interrumpida con la llegada de Fernando; y Ana, su hermana mayor, que tiene otra manera de ver las cosas y luchará por salir de ese entorno y alcanzar las metas que se ha propuesto. "Ambas, desde sus rerespectivas situaciones, descubren que la vida no es fácil para una mujer en la España de los años 50", explicó la empresaria Mayte Alonso, que presentó a la autora. "La autoridad del padre y después la del marido es lo que le espera a Adoración, que siempre ha querido casarse y tener hijos. Ser independiente, trabajar en lo que le gusta y tener su propia vida también supondrá para Ana grandes sacrificios", añadió Igay, que declaró su admiración por Ana María Matute y Eduardo Mendoza y estuvo acompañada por numerosos amigos, entre ellos Alfredo García Quintana, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Oviedo.

Castilla, Barcelona y Zaragoza son los escenarios del libro. "Es una novela femenina, pero no feminista", reveló la escritora que se ha inspirado en uno de sus tíos para crear el personaje de José Luis, que se ordena sacerdote sin vocación y poco a poco va asumiendo su homosexualidad. La solidaridad también está muy presente en el relato, sobre todo la se da entre las mujeres. "Yo pensaba que todos mis familiares eran perfectos y cuando mi madre me contó algunas historias me di cuenta de que no", señaló Rosa Igay. La escritora, que estudió Derecho en Zaragoza, tuvo un recuerdo para su abuela materna, que siempre la animó a estudiar y a labrarse un futuro para ser independiente. El libro lo empezó en 2017 y lo retomó con motivo del confinamiento.

A Rosa Igay siempre le gustó mucho escribir y mantuvo su vocación a través de los años. "En cierta ocasión le hablé a un amigo de este libro y me animó a publicarlo, por eso me decidí", señaló. "Reallizar esta novela me ha dado paz y estabilidad", confesó, en respuesta a una de las preguntas planteadas por Mayte Alonso.

Aunque la novela narra una historia de mujeres, también hay lugar para los personajes masculinos. "Por la vida de las protagonistas pasan grandes hombres, como el famoso modisto Diego de la Venta; y sobre todo el pianista de alma atormentada y generosa", recalcó la autora, que tal como avanzó, ya trabaja en un nuevo proyecto literario.

