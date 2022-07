Aquí no hay playa, pero hay cultura: un verano de cine, música y teatro

En aquellos míticos años ochenta, el Pleistoceno del pop español, un grupo de fama efímera, "The Refrescos", genuinos "one-hit wonder", se hicieron populares (brevemente) con "Aquí no hay playa", ingenioso sopapo al Madrid de la movida desde aquella Barcelona previa a las Olimpiadas. Treinta y pico de años después, en Oviedo casi se podría dar la vuelta al tema y proclamar que en la capital no hay playa, pero hay cultura. Y es que, en ausencia de costa, el Ayuntamiento de Oviedo lo fía todo a una ambiciosa programación que integra música, cine y conciertos y que, como señaló este jueves el presidente de la Fundación Municipal de Cultura (FMC), José Luis Costillas, aspira a no dejar ni un solo día sin un aliciente para pasar por Oviedo.

En la que es ya su tercera edición, el programa "Nos vemos en la calle" pretende incrementar el éxito de los dos años previos, marcados por las restricciones sanitarias, y al tiempo ampliar su radio de acción llegando a más de veinte barrios y localidades repartidos por todo el concejo. Tudela Veguín, Olloniego o Trubia, aparte de los barrios de la localidad, disfrutarán de actividades este verano. Pero donde más se reforzarán los actos es en el barrio de La Corredoria, donde además se está preparando un programa específico de actividades que se presentará la próxima semana. Básicamente, "Nos vemos en la calle" agrupa ocho ciclos. El primero en iniciarse será "Tiempos nuevos", serie de diez conciertos de música urbana que se desarrollará en el Edificio Histórico de la Universidad, los martes y los viernes, y siempre a las 20.00 horas. Iniciarán el ciclo "Ortiga" y Paco Moreno, el 12 de julio. Ese mismo día, en la plaza del Ayuntamiento y a partir de las 22.30 horas, arrancará "Cine a la luz de la luna", proyecciones itinerantes al aire libre y de carácter gratuito, convertidas ya en un auténtico clásico de los veranos ovetenses. Al día siguiente, miércoles 13 de julio, arrancará "Enclave Pop", ciclo de pop/rock asturiano. Tendrá dos sedes: los miércoles (siempre a las 19.00 horas) tocarán en Porlier, y los jueves (20.00 horas) en la plaza del Conceyín, en La Corredoria. Abrirán el ciclo, en Porlier, "Kikirikikí", con un concierto para público familiar, y "Deville & La Fuerza". El mismo miércoles día 13 retorna una de las actividades más demandadas en el verano ovetense, y que en los dos últimos años había quedado fuera de programa por la pandemia: las visitas teatralizadas por el Campoamor. Las entradas, a un precio único de 10 euros, ya se pueden adquirir en la taquilla del teatro o en entradas.oviedo.es. En paralelo, comenzarán también las "Escenas de calle", piezas teatrales al aire libre que se representarán los jueves en diferentes enclaves del Antiguo. "Ingenii Machina" inaugura el ciclo el 21 de julio, en la plaza de la Catedral, a partir de las 16.00 horas. La Banda de Gaitas y la Banda de Música "Ciudad de Oviedo" participan en el programa con sendos ciclos específicos. Los gaiteros actuarán todos los miércoles de julio en la plaza del Conceyín, en La Corredoria, mientras que la Banda de Música amenizará los tradicionales Bailes del Bombé todos los jueves de julio y agosto, a partir de las 19.00 horas. La clausura del programa municipal llegará de la mano de Oviedo Filarmonía, que ofrecerá sendos conciertos en el claustro del Edificio Histórico de la Universidad, los días 2 y 5 de septiembre, en ambos casos a partir de las 19.00 horas. La programación cultural de la ciudad, en cualquier caso, no se limita al programa "Nos vemos en la calle". Hoy mismo, en la Fábrica de Armas, comienza el festival Vesu, entre el 7 y el 10 de julio se representa en el Campoamor el musical "Ghost" y el próximo 8 de julio arranca una nueva edición del festival Kuivi, en los terrenos del antiguo HUCA, y que propone conciertos todos los días. Y entre el 26 y el 28 de agosto se celebrará en la Fábrica de Armas una nueva edición del Link Fest, festival que combina ocio, tecnología y arte. Será un señor verano, el de Oviedo.