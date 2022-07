Filosofía y Letras despide a 450 alumnos y reivindica una "humanidad pensada"

La Facultad de Filosofía y Letras celebró ayer una graduación multitudinaria que casi llenó la sala principal del Palacio de Congresos de Calatrava en Oviedo. Fueron 450 estudiantes de tres promociones: las de este curso, 2021-2022, y las dos de los dos anteriores, 2020-2021 y 2019-2020, que por culpa del covid se quedaron sin fiesta. La ceremonia sirvió para reivindicar las humanidades. El decano de la Facultad, José Antonio Gómez, pidió a los egresados del Milán ser una "humanidad pensada". "Ni súbditos ni adoradores –reclamó–, sino gente de las ideas, tan o más útiles para el día a día que saber de física cuántica o trigonometría, por mucho que otros se empeñen en decirnos que no".

El acto vivió su momento más emotivo cuando salió al escenario un alumno ciego, de nombre Daniel Alejandro y graduado en Lenguas Modernas y sus Literaturas. A los 450 estudiantes, el decano les aconsejó "volar". "Sois jóvenes, pues entonces que nada os ate o se os ponga por delante. Arriesgad. Dejad el pájaro por el ciento y no compréis valores seguros. Y haced lo mismo que Cocteau, cuando le preguntaron que qué obra salvaría del Louvre si lo arrasara el fuego. Sin pensárselo dos veces, dijo: el fuego. A ese fuego purificador, echad lo que os apetezca, pero nunca vuestros sueños, vuestras esperanzas, vuestras ilusiones", remató José Antonio Gómez.

El máximo responsable de la Facultad estuvo acompañado en la mesa presidencial por el vicerrector de Gestión Académica, José Miguel Arias Blanco. "Que no quepa duda que estáis muy bien formados para afrontar lo que os venga en el futuro", dijo durante un acto en el que también tomaron la palabra los alumnos. Fueron Patricia Fernández Fernández, graduada en Historia y Fernando Tena Luna, graduado en Estudios Ingleses. En la ceremonia también hubo grandes ausencias, sobre todo de los que empezaron la carrera en 2016. Así, por ejemplo, en el grado de Geografía y Ordenación del Territorio solo pudo asistir un estudiante. "Vivimos este día con algo de pena, ya que nuestro acto de graduación no se pudo celebrar en su día y hoy (por ayer) hay muchos compañeros que no están", coincidieron Elisa López y Elena Soto, de Estudios Ingleses.

La del Calatrava no fue la única graduación que acogió ayer Oviedo. Un total de 75 estudiantes del doble grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas también se despidieron de la Universidad con una gran fiesta en el restaurante De Labra. En el acto estuvieron, entre otros, el rector, Ignacio Villaverde, el decano de la Facultad de Derecho, Javier Teruelo, y la decana de la Facultad de Economía y Empresa, Carmen Benavides. "Lo que habéis hecho no es nada fácil. No han hecho un grado, ni si quiera un doble grado (como habitualmente lo llamáis), han hecho dos grados con un total de 354 créditos. ¡Casi nada!", aplaudió Teruelo. "Y todo eso –apuntó– lo habéis hecho con dos años de pandemia y las tremendas dificultades que ha conllevado". El decano de Derecho sacó, durante su discurso, el lado positivo a la pandemia: "Todo lo que ha pasado os ha hecho mejores, nos ha endurecido y nos ha preparado para el futuro. La normalidad parece hasta fácil. Tenéis más habilidades, más control del estrés y mayor capacidad para rendir bajo presión. Sois, en definitiva, mejores".

Carmen Benavides miro al futuro: "Tenéis ante vosotros retos apasionados y la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en la mejora de la sociedad del siglo XXI. Sois personas bien preparadas, con una base teórica sólida y abiertos a las ideas y al mundo". "Pensad que el futuro es vuestro y que a partir de ahora todo dependerá de vosotros", añadió. La decana de Economía y Empresa recordó a los egresados que los profesores "siempre estaremos ahí". Y remató: "En cierta medida ya formáis parte de nosotros y estamos orgullosos". Para terminar, en representación de los alumnos hablaron Claudia Martínez y Clara Sánchez.