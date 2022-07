Más allá del respeto personal e institucional que el Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, muestra por la Delegada del Gobierno, Delia Losa, sus recientes palabras sobre el "desagraciado" incidente de La Florida, con dos agentes de la Policía Local y dos estudiantes universitarios involucrados, del que dijo que "el arma de fuego ha de ser la última medida", no han gustado al regidor local. Canteli se pregunta si esas declaraciones las realiza desde su puesto de representante del Estado en la región o como secretaria de los socialistas de Oviedo y advirtió que "no consentirá" que "desde Delegación del Gobierno se haga política partidista contra Oviedo".

"Me cuesta entender qué papel está jugando Delia Losa", manifestó ayer el Alcalde. "Decir que el arma de fuego ha de ser la última medida y que las fuerzas de seguridad deben actuar con las máximas cautelas es no decir nada más que lo evidente y lo que, estoy seguro, se intenta desde la Policía Local". Por tanto, añadió, desde su condición de líder de los socialistas ovetenses, "tal parece que está utilizando su cargo institucional para hacer política siguiendo la estrategia del PSOE local para generar constantes dudas sobre el funcionamiento de la Policía Local".

Canteli sube un peldaño en sus críticas y manifiesta que si las intenciones de Losa son "la política partidista local", sus dos cargos resultan "absolutamente incompatibles". El Alcalde insiste en que respeta a Losa y reivindica "el diálogo y el trabajo en común entre instituciones", pero, precisamente por eso, juzga que en este caso "no ha estado afortunada". "Si analizamos sus declaraciones desde su papel como Delegada del Gobierno, parecen evidentes e inocentes, pero si las vemos desde su posición de máxima responsable del PSOE local, parecen seguir la estrategia absolutamente beligerante que el grupo municipal socialista está manteniendo contra el área de Seguridad Ciudadana y todos los agentes de la Policía Local", insiste el regidor ovetense.

"Lo ocurrido en San Lázaro de Paniceres", razona Canteli, "tendrá que ser analizado y juzgado por quien corresponda, pero no por la Delegada del Gobierno y secretaria general de la AMSO-PSOE". Por tanto, amenaza el Alcalde de Oviedo, "en ningún caso vamos a consentir que desde esa posición institucional se haga política con intereses partidistas en contra de Oviedo y de sus servicios. Lo que sí le agradecería a la Delegada del Gobierno es que, en lugar de seguir sus estrategias, hiciera una labor didáctica con sus compañeros del grupo municipal socialista para que dejen de acosar y denostar a los funcionarios del Área de Seguridad Ciudadana, cuyo trabajo no debe ser tan malo cuando se acaba de dar a conocer que Oviedo es la ciudad más segura de España", remata en alusión a las peticiones de información realizadas por la oposición tras un incidente en el que los agentes califican de atentado contra la autoridad y los estudiantes de intento de homicidio, por los tres disparos que no de los policías lanzó contra su coche.