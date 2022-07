Antonio Vega es el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Asturias (COAPI), un sector que es un medidor fiable del estado de salud de las finanzas familiares. El termómetro señalaba un buen estado de salud en el mercado inmobiliario ovetense y, por extensión, en el asturiano. Pero la situación puede cambiar debido a la crisis que ya se atisba. En las siguientes líneas, Vega repasa el panorama.

–¿Las ventas son buenas?

–En 2021 hubo en la región un 35% más de operaciones. Pero hay que consolidarlo. También ha aumentado el precio de la vivienda un 4,3%. Las perspectivas eran muy buenas y decían que se iba a consolidar el aumento. Habíamos calculado que para final de año los precios habrían subido un 6%, pero el primer trimestre nos ha roto todos los esquemas, subió un 8%.

–¿Y ahora?

–Prevemos que el precio siga en aumento y que pueda haber un problema de paralización o de recesión en el número de operaciones. Los bancos van a endurecer las condiciones de los créditos.

–¿Hay suelo para construir?

–Si, suelo hay. El otro día se hizo una operación para construir 250 viviendas en Oviedo. El problema es que la normativa no ayuda a construir. Ahora mismo, en cualquier promoción hay que guardar un 10% para pisos sociales. Eso quiere decir que ahora un promotor tiene que reservar ese porcentaje si va a hacer un edificio, por ejemplo, en la calle Uría. Es que hay zonas en las que los precios están muy altos. Por ejemplo, en la calle Fruela un piso de dos habitaciones está ya en trescientos y pico mil euros. La vivienda está muy cara, pero no se pueden poner limitaciones porque lo que puede provocar es que se paralicen construcciones.

–¿Puede haber una paralización de las ventas?

–Ese es el miedo que tengo.

–Pero tras la pandemia sí que hubo un subidón de ventas.

–Sí, porque la gente tenía dinero ahorrado. Se llegaron a hacer operaciones nunca vistas, de personas que llegaba a comprar vivienda al contando, poniendo el dinero encima de la mesa. El problema es la situación en la que estamos ahora. El paro no sube, pero en los medios solo sale que hay despidos y cierres de empresas. Lo peor ahora es que vuelva a entrar el miedo, que la gente deje de consumir porque eso provocará que la economía se pare.

–¿Y el alquiler?

–No hay vivienda en alquiler, muy poca. Pero hay mucha demanda. También vemos un incremento importante de los precios. Propietarios que hace un año pedían 300 ahora están en 450 o 500 euros.

–¿Y se alquilan a ese precio?

­–Sí, se alquilan. El problema es que luego paguen, porque los sueldos no solo no suben, están bajando.

–¿En qué zonas?

–En el centro de la ciudad.

–¿Y las ventas dónde se concentran?

–Por todas partes, por todos los barrios. El 90% de lo que se vende ahora es de segunda mano. Vivienda nueva hay poco. En Oviedo se está construyendo en la calle Cabo Noval, en Hermanos Pidal, en Prado de la Vega, La Florida y poco más.

–¿Ha cambiado el gusto de los compradores tras la pandemia?

–Eso es circunstancial. En un primer contacto la gente pide viviendas con terraza, pero cuando le explicas que lo que pide se le va de precio pues se echa para atrás.

–¿Y ha venido gente de fuera a trabajar por la pandemia?

–No veo que sea así.

–Lo que está subiendo es el número de inmobiliarias, ¿hay intrusismo en el sector?

–No se puede hablar de intrusismo porque desde la desregulación de esta profesión por parte del Gobierno se abrió a que muchos pudieran entrar en este negocio. Lo que digo es que hay que regular, lo que no supone limitar. Lo que se necesita es que para acceder a este mundo inmobiliario esté en un registro, que se sepa quién es, que no sea el típico que pone su nombre en las farolas. Pedimos que tenga un domicilio fijo, que esté en un registro y que se le exija un mínimo de conocimientos. Cuando estás negociando con un propietario no todas las hipotecas son iguales y hay que ser capaz de explicárselo al cliente. La última estafa de la que tengo conocimiento es la de un propietario que puso en alquiler su piso en una supuesta agencia y al cabo de seis meses se entera de que no está el del contrato de alquiler, que hay otros inquilinos diferentes. Hay que darle garantías al cliente.

–¿Sube porque se vende más?

–Es algo cíclico. La gente monta esto como si fuera un gran negocio, estoy cansado de ver anuncios del tipo: «Llega a Oviedo la inmobiliaria que le vende la vivienda en 72 horas». ¿Quién te garantiza eso? Es imposible, pero a la gente la engañan. Lo mismo que con las comisiones.

–¿En otras regiones existe ese registro?

–Solamente en Cataluña. En Andalucía está aprobado, pero sin desarrollar. En el País Vasco está impugnada la norma y no se aplica. En Cataluña está funcionando perfectamente y para estar en el mercado de la mediación tienes que tener un seguro de responsabilidad civil y tienes que estar en una lista oficial que edita el Gobierno catalán y unos mínimos conocimientos a través de unos cursos. Es que cuando se habla de vender una vivienda estamos jugando con la mayor inversión que va a hacer una persona en su vida. Esas personas van a depositar en ti los ahorros de muchos años de trabajo.