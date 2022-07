El concejal Fidel Rodríguez ha pedido al bipartito completar la evaluación del nivel de ruido en «edificios de uso sensible», es decir en centros educativos y sanitarios, y conocer con precisión las medidas recogidas dentro del «Plan de Acción contra el ruido» y su incidencia en el número de personas expuestas a niveles de ruido no tolerables, a raíz de lo que se afirma en el documento aprobado por el PP y Ciudadanos en la Junta de Gobierno el pasado 19 de mayo. «No es de recibo que se diga que el Ayuntamiento ha realizado acciones correctoras en los últimos años y no se enumeren ni con tan siquiera un ejemplo», según Rodríguez. El edil registró seis alegaciones en la que pide ampliar la información y que se realicen esas mediciones en todos los edificios de uso sensible.