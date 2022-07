"Tiempos nuevos": oda al riesgo musical

"Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma tu parte, nadie regala nada. No hay nada sin lucha, ni aire que respirar. No eres un juguete, levántate y lucha ya". Los versos de "Tiempos nuevos, tiempos salvajes", auténtico himno rockero incluido en el disco debut de "Ilegales", animan el espíritu del ciclo musical con mayor vocación de explorar los límites de la música popular de entre todos los organizados por la Fundación Municipal de Cultura (FMC). Denominado, no en vano, "Tiempos nuevos", el ciclo retorna al edificio histórico de la Universidad el próximo martes, 12 de julio, con una nueva tanda de diez conciertos dobles en los que confluirán grupos locales y regionales con otros de ámbito nacional e internacional, y de géneros diversos, desde el rock hasta los sonidos urbanos, pero todos ellos unidos por una misma adicción al riesgo musical. Una vocación vanguardista que pone de relieve la organización: "Son bandas con los pies en 2022 pero que van con una cabeza por delante. Representan ya hoy la música de mañana".

La rumba, la cumbia con derivaciones electrónicas y el buen rollo en general marcarán el primer concierto, el próximo martes día 12, en el que convergerán por un lado Paco Moreno y por otro Ortiga, proyecto musical del gallego Manuel González, más conocido como Chicho del Funk. Tres días después, el escenario reunirá a los asturianos de "Autoescuela" y los barceloneses "Pantocrator", confluencia de pop y garage que promete un directo poderoso. El folk del cantautor mexicano Ed Maverick marcará el paso en la sesión del 19 de julio, en la que compartirá escenario con la madrileña Valdivia, sensación del pop underground. Para el día 22 se espera a otro de los grandes alicientes del ciclo: "Mars Red Sky", trío francés de sólida reputación en ambientes del stoner rock, que actuará en un concierto doble con los ovetenses "Green Desert Water", referencia del género en España. La sesión del 26 de julio se ceñirá a la electrónica más oscura y distópica de la mano de Xenia y Ela Rea. Y el 29, cerrando la tercera semana del ciclo, llegará otro de sus puntos álgidos: la actuación del multiinstrumentista norteamericano Kelley Stoltz, en una sesión en la que también actuará "The Real McCoyson", heredera del Xixón Sound que integra garage, punk y rockabilly en un estilo que parece haber nacido en un alambique de Kentucky. El mes de agosto comenzará fuerte con la confluencia, el día 2, del rock progresivo de "El Altar del Holocausto" y el stoner de "Grima". Será una semana intensa que cerrará, el viernes día 5, el concierto en el que dos raperas se harán con el escenario: la barcelonesa Anier y la asturiana Ácida, afincada asimismo en la ciudad condal. El cierre de esta tercera edición de "Tiempos nuevos" llegará el 12 de agosto, con el doble concierto del dúo "Tarta Relena" y de "Vialdela", el proyecto musical de la polifacética artista y escritora Ivana Castañón. Todos los conciertos de "Tiempos nuevos" se desarrollarán, siempre que el tiempo lo permita, en el patio del Edificio Histórico de la Universidad. La organización, en cualquier caso, maneja alternativas, como se comprobó en la edición del pasado año, cuando el concierto de "Derby Motoreta’s Burrito Kachimba" y "Los Estanques", uno de los platos fuertes del programa, se trasladó sobre la marcha a un teatro Filarmónica que registró lleno absoluto a consecuencia de la lluvia que asediaba aquel día a la ciudad. En todas las jornadas, cada grupo actuará por separado, el primero a las 20.00 horas y el segundo a las 21.00 horas. El acceso a todas las actuaciones será gratuito, pero estará acotada por el aforo limitado del espacio, por lo que se recomienda a los realmente interesados que acudan con cierto tiempo antes del primero de los conciertos, ya que las localidades se suelen agotar.