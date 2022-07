Educación premiará a los profesores que den clase en los barracones de La Corredoria

Por ejemplo, quienes estén en las listas de interinidad recibirán una puntuación extra que se incorporará a su historial. Por su parte, los funcionarios de carrera también tendrán una bonificación cuando participen en un concurso de traslados si en el momento en el que se presenta están ocupando una plaza de estas características, según la consejería.

El director del IES de La Corredoria, Francisco de Asís Fernández, felicitó a la consejería por lo que considera una medida «valiente» y «proactiva» y está convencido con que pondrá freno a la elevadísima rotación de personal que tiene el centro. Aunque con la advertencia de que habrá que ver cómo se implementa, cómo se lleva luego a la práctica. No obstante, a la dirección del instituto la música le suena bien. «Puede ayudar a afianzar la plantilla», asegura.

La medida es paliativa, pero no arregla los problemas del barrio a los que el paso a la educación secundaria se le está atragantando. El actual instituto lleva tiempo sin poder absorber el brutal incremento de población que viene experimentando esa zona de Oviedo. Cuenta ya con más de un millar de estudiantes (1.020, según las cuentas del propio centro) cuando construido para poder albergar a 600. Imposible. Hay unos 180 alumnos que desde septiembre del año pasado –cuando comenzó el nuevo curso– dan clase en los barracones que se instalaron en uno de los patios.

El IES tiene un altísimo nivel de interinos. Su plantilla está formada por 110 profesores. «Los hay que forman unos muy buenos lazos emocionales aquí en el barrio», defiende el director del centro. Y están sacando oro de los estudiantes. «Aquí tenemos al finalista de las olimpiadas de química o al premio extraordinario de Bachillerato», resalta. Estudió en los barracones. En la ampliación del centro.

En total, son siete las aulas modulares instaladas en el patio del centro, que ocupan una superficie total de 391 metros cuadrados. En un principio, se optó por esta alternativa porque era la más fácil de revertir una vez que la situación volverá a la normalidad. Por normalidad se entiende que se construya el nuevo IES del barrio, el que debería ser el segundo de la zona y que estaba previsto que se hiciera en los terrenos anexos al colegio Carmen Ruiz-Tilve.

Pero todo se paró hace unas semanas. La empresa que se iba a encargar de los trabajos aseguró que eran inasumibles debido al elevado precio de los materiales, disparados en los mercados internacionales por culpa de la crisis de los suministros y por los efectos de la guerra en Ucrania. Con lo que las obras quedaron completamente paradas, obligando a la consejería de Educación a tener que replantearse el proyecto desde cero. Había que volver a poner los cimientos. Otra vez. Porque no era la primera vez que el codiciado edificio se enfrentaba a un retraso de estas características. Los vecinos del barrio llevan años luchando por un equipamiento que consideran de vital importancia a la vista de la expansión demográfica que viene sufriendo La Corredoria, una de las zonas en las que más viviendas nuevas se están construyendo, y también uno de los principales focos de atracción de familias jóvenes de la capital asturiana.

Cansados, los vecinos ya han tirado la toalla y dan el proyecto por perdido. Tanto que hace no mucho organizaron incluso un funeral en honor del centro que aseguran que nunca verá la luz. No obstante, también aseguran que desde septiembre endurecerán las protestas para exigir que se construya de una vez por todas este equipamiento.

La Consejería de Educación creará una nueva categoría dentro del listado de puestos de difícil desempeño en el sistema público para reconocer la labor del profesorado que trabaja en los centros educativos con una población escolar más vulnerable. Esto permitirá que tanto el personal interino que está en lista como el funcionariado de carrera que opte a un concurso de traslados –y que en ambos casos trabajen en estos colegios o institutos– puedan conseguir más puntuación, lo que ayudará a afianzar las plantillas docentes. El Principado utilizará seis indicadores para seleccionar los centros de enseñanza obligatoria con población escolar más vulnerable. Esos indicadores son los siguientes: el porcentaje de repetición, el alumnado con necesidades educativas especiales, las becas para libros de texto, el absentismo, la tasa de progenitores cuyos estudios no superan la ESO y el desempleo o el empleo de escasa cualificación en el núcleo familiar. Lo que no ha transcendido es el nombre de los centros beneficiados por esta medida. Aunque sí que serán doce. Los sindicatos aplaudieron la medida. Por ejemplo, el sindicato de enseñanza de CC OO valoró positivamente esta primera modificación del acuerdo, aunque aseguran que no lo dan por cerrado. «Trabajaremos para que en los próximos cursos se incluya al personal encargado de la atención a la diversidad», asegura el sindicato. UGT aseguró que esta propuesta supone un avance. Mientras que ANPE destacó que «las políticas compensadoras de estas circunstancias debe abordarlas el Principado desde otros ámbitos».