El Kuivi lo peta desde el primer día

El antiguo HUCA aparca este verano su abandono para acoger la segunda edición del Kuivi, inaugurado ayer con una gran entrada y en un ambiente familiar y festivalero. El trío asturiano de blues-rock "Mota Blues" fue el encargado de dar el pistoletazo de salida a un festival que, durante dos meses, promete "petar" los terrenos del viejo hospital.

Visto lo visto en esta primera jornada, la nueva ubicación de este año es todo un éxito. Así lo entienden el público, la organización, los vendedores de los puestos y hasta los artistas. "La zona está genial, hay mucho más sitio que el año pasado y eso hace que la gente pueda bailar, saltar y disfrutar del espectáculo sin tantas restricciones. Tiene mucha más vitalidad y se nota", destaca Chino el Indio, guitarra y vocalista de "Mota Blues".

Aunque la tramitación de los últimos permisos se demoró más de lo deseado, para la organización nunca hubo dudas de que el antiguo HUCA era el sitio idóneo para un festival que el año pasado ya ayudo a dinamizar San Lázaro durante todo el verano. "Elegimos esta ubicación este año porque defendemos la idea principal del proyecto: dar vida a las zonas desperdiciadas y abandonadas de la ciudad", sostiene Carlos Baumann, responsable del Kuivi, que no duda en afirmar que "este festival es necesario para el ocio y le hace bien a Oviedo".

Aunque Baumann avisaba, antes de la apertura de puertas, que las primeras jornadas no suelen ser las mejores del festival, el reclamo de "Mota Blues" y las ganas de fiesta de la gente propiciaron un éxito total en la inauguración, con todo el aparcamiento del antiguo hospital lleno por cientos de aficionados y vecinos del Cristo, estos últimos ciertamente emocionados al ver nueva actividad en las abandonadas instalaciones sanitarias. "El poder transmitir una sensación de vacaciones al público es lo que me llena, por eso, es un gran motivo que se origine este tipo de festivales regionales. Con que llegue al éxito que tuvo el año pasado me conformo", asegura Carlos Baumann.

El Kuivi continúa hoy sus actividades con varias actuaciones. El festival abre sus puertas entre las 12.00 del mediodía y la 1.00 de la madrugada. A partir de las 13.00 horas actuarán Fee Reega y Doce Fuegos. Y desde las 18.00 horas habrá una sesión DJ a cargo del colectivo "Portal".