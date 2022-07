La oposición recela de los motivos reales tras la dimisión de Latierro

Las buenas maneras que han rodeado la dimisión del jefe de servicio de Infraestructuras, Ignacio Ruiz Latierro, como director general del área no han servido para despejar distintos tipos de sospechas en los grupos en la oposición en el Ayuntamiento de Oviedo. PSOE, Somos y Vox receleban ayer de los verdaderos motivos que podrían estar detrás de la renuncia de Latierro, que alegó "falta de afinidad" con el equipo de Gobierno para poder seguir desarrollando su labor y plantean varias incógnitas: cómo se reorganizará el servicio, cómo afectará al día a día municipal y qué pasará con los funcionarios que mantienen un tono crítico ante las decisiones del gobierno.

Desde el grupo municipal socialista, su portavoz, Wenceslao López, manifestó ayer que "respeta" la decisión del ya exdirector general de Infraestructuras, de renunciar al cargo que ocupaba desde 2020, "consideramos que es una cuestión personal que debe ser respetada", señaló, y destacó que Latierro "es un funcionario de la plantilla municipal, al que no le gusta entrar en cuestiones políticas, por lo que está más justificado que no hagamos una lectura en esos términos de su renuncia".

"Nosotros siempre hemos considerado que los técnicos no deben de entrar en decisiones políticas y por eso nos negamos a nombrar a directores generales durante el pasado mandato", añadió el líder de la oposición. El PSOE prestará, en cualquier caso, "especial atención a varios de los temas que el hasta ahora director general tenía sobre su mesa y que atañen a cuestiones trascendentales y no exentas de polémicas decisiones por parte del equipo de gobierno". "Aunque respetemos su renuncia, eso no quiere decir que no nos extrañe que esta se produzca con la inminencia de algunos asuntos en los que el bipartito está realizando maniobras cuestionables como la revisión de la ordenanza de Terrazas, la del propio Plan General, las alegaciones al Acceso Norte o las conversaciones sobre el futuro de La Vega", planteó López.

El portavoz del PSOE destacó, además, que "nada ha dicho el bipartito acerca de quién o quiénes asumirán esos asuntos, toda vez que tan solo han anunciado que el funcionario centrará ahora su trabajo en los proyectos pendientes de los EDUSI y que habrá una reordenación en el área". "Proyectos de edificios como la adecuación del Auditorio a la normativa contra incendios, la necesaria reforma de la cubierta del Carlos Tartiere o la del Palacio de los Deportes, que coordinaba Latierro como director general de Infraestructuras, deberán ser reasignados a otras secciones", ha alertado.

En un tono más crítico, la portavoz de Somos Oviedo, Ana Taboada, aseguró que es "preocupante" que el "único funcionario que fue nombrado como director general dimita" y el único "probablemente con criterio propio y que no se somete al autoritarismo y las ideas peregrinas de Canteli", abandone la dirección General. "Solo quedan los directores liberados políticos, y así nos va en Oviedo", concluyó.

Cristina Coto, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento, también apuntó en dirección a las relaciones entre Gobierno y funcionarios. "En el Ayuntamiento no tenemos tantos funcionarios de alto nivel", explicó Coto, "por ello considero fundamental trabajar en sintonía con ellos, y con todos en general". "Solo espero que no estemos ante una maniobra de distracción para responsabilizar a los funcionarios de la falta de avance de las obras en Oviedo", alertó.