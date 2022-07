La vasectomía es un método anticonceptivo eficaz, conveniente y permanente. Para las parejas que quieren evitar embarazos, la vasectomía masculina es la mejor opción. Según el doctor Monreal, especialista en urología y andrología, "actualmente la vasectomía sin bisturí es la más solicitada por los hombres, a los que se extirpa parcialmente sus conductos deferentes sin la utilización del bisturí que se utiliza en las vasectomías tradicionales".

La vasectomía sin bisturí, técnica que emplea Fernando Monreal en sus consultas, tiene múltiples ventajas. Es una intervención de una media hora con anestesia local y sin precisar ingreso hospitalario. Dado que no precisa de incisión, ni dar puntos, ni sangrado, hay menor reacción inflamatoria, por lo que los pacientes tienen menos molestia en las escasas jornadas de recuperación.

Para los especialistas en urología, la vasectomía es muy eficaz, pues es permanente en la evitación de embarazos. Al eliminar esperma en el semen, desaparece el riesgo. Además, según todos los expertos, la vasectomía mejora la vida sexual, pues no altera las hormonas ni afecta al deseo sexual. Comenta Fernando Monreal que los hombres vasectomizados no tienen afectada la capacidad de tener erecciones. Señala asimismo que "está demostrado que la vasectomía no ocasiona impotencia ni pérdida de deseo sexual". Para el doctor, con consulta abierta en Oviedo en la Clínica Asturias y experto en todo lo relacionado con la urología masculina y femenina, "los hombres que acuden a la consulta y son informados de las ventajas de la vasectomía sin bisturí se deciden por la misma por ser una técnica rápida y eficaz que ofrece las mejores ventajas".

