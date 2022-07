La venta de vivienda nueva sigue al alza pese a la subida del precio

El mercado del ladrillo no es una excepción y también se ve afectado en estos tiempos de inflación. Los precios de la vivienda nueva han subido un 5,4% en Oviedo, que lidera este crecimiento en la región, tal y como constata un informe de la Sociedad de Tasación avanzado ayer por LA NUEVA ESPAÑA. No solo se trata del mayor incremento porcentual de Asturias: Oviedo también se sitúa entre las ciudades del Norte de España en las que más ha crecido el precio de la vivienda nueva. Pero esto no afecta a las compras, que siguen al alza, según destacan los agentes del sector.

Hay muchos motivos que explican este aumento en los precios de los pisos de nueva construcción. Uno de ellos es "la situación del mercado actual, muy singular, en la que ha habido una gran subida de precios en los materiales y en la que, a su vez, hay falta de personal", explica José Ramón Vázquez Prada, responsable del área de cultura y patrimonio del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias. "En Oviedo la subida es mayor porque es la capital y actualmente hay muchos movimientos en Asturias hacia el centro", cuenta Vázquez. Por su parte, David Allen, gerente de la inmobiliaria Allenglobe, explica que en Oviedo "la demanda es muy alta y lógicamente eso también sube los precios. Y ahora el ritmo de ventas está al alza". Esto se debe, continúa Allen, a que "Oviedo es una ciudad relativamente pequeña y el ritmo de construcción de nuevas promociones es más contenido. Aún así las subidas y bajadas de precio aquí son mucho menos agresivas que en ciudades como Madrid o Sevilla, o en la zona de la costa mediterránea". El momento de incertidumbre por el que atravesamos también puede tener, paradójicamente, una incidencia positiva en la venta de viviendas. "En época de crisis la vivienda se convierte en un refugio de inversión y ahorro" comenta Vázquez. Una conclusión que comparte Allen, que cuenta que "la vivienda es un valor seguro en estos tiempos de inflación. El cliente inversor es un tipo de cliente que ya cuenta con una vivienda y quiere adquirir otra para destinar al alquiler y que acabe teniendo una repercusión rentable". No solo eso: Allen añade que en esta subida mantenida de ventas también han influido "las condiciones hipotecarias en los últimos meses, que han sido muy favorables, con una variedad muy competitiva de tipo de interés tanto fijo como variable. Además el Euribor se encontraba en negativo, aunque ahora ha vuelto a subir". La pandemia, por su parte, también sigue teniendo un efecto en el mercado de la vivienda. "Durante las semanas del confinamiento muchas familias se dieron cuenta de las carencias de sus viviendas", dice Allen. Y ahora las constructoras se encuentran ante ventas de "viviendas de reposición, es decir, personas que ya tienen una vivienda, pero que tras la situación vivida durante la pandemia se han dado cuenta de que es muy pequeña. También con el teletrabajo ha habido un aumento de personas que necesitan un hogar más amplio", cuenta María Elvira Vega, Apoderada de la promotora inmobiliaria Fomex. Las viviendas más demandadas son "las de 4 dormitorios con terraza. De ese tipo ya tenemos casi todo vendido", señala Vega, que detalla que "casi todas las ventas las estamos haciendo sobre plano". Pese a esta dinámica positiva, el futuro no se prevé tan bueno, y la evolución de la economía tendrá un gran impacto en el mercado del ladrillo. "En los dos últimos meses estamos viendo más parón. Las promotoras estamos a la espera de ver la evolución del mercado. Nadie se atreve a empezar nuevos proyectos hasta ver como va a llegar a ser la subida de precios de los materiales, ya que si suben demasiado se encarecería tanto el precio de la vivienda que las familias no podrían adquirirlas", dice Vega. Por su parte, Vázquez augura "una situación económica difícil, pero soy optimista y creo que las ventas se mantendrán en un crecimiento moderado y continuado. Pero es muy difícil predecir el futuro en tiempos de incertidumbre".