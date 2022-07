El "punk psicodélico freudiano" de Fee Reega engancha al público del festival Kuivi Pop Up

"Punk Psicodélico Freudiano". Así describe su música la cantante Fee Reega, y con esta propuesta se presentó ayer en el escenario del festival Kuivi Pop Up, que este año se celebra en las instalaciones del antiguo HUCA, en el barrio del Cristo. Fue la primera actuación del día, en una sesión vermú animada por un tiempo agradable, por fin plenamente estival. Un concierto que llenó a la artista y convenció al público, enganchado desde el primer tema a la propuesta de la cantautora alemana, afincada desde hace varios años en Asturias.

"Disfruto del proceso creativo pero lo que más me presta son los directos. Es cuando más viva me siento porque tengo la sensación de que hago música para eso, pero también depende mucho de cada bolo" cuenta Reega. En sus conciertos las canciones son puro contraste, y ella también: una ruptura absoluta de las expectativas y los estereotipos. "Muchas veces te haces una idea de cierto artista y de lo que esperas ver de él en el escenario, y luego no es lo que te ofrece, entonces hay un elemento sorpresa. Yo creo que a muchos conciertos vamos por la estética que nos transmiten en redes o por una idea que tenemos en la cabeza de lo que vamos a ver. Muchas veces los músicos tratan de cumplir esas expectativas pero yo no, yo quiero todo lo contrario" dice Reega.

Para componer sus canciones la cantante tiene muchas fuentes de inspiración que han ido cambiando a lo largo de su carrera. "Inicialmente me inspiraban los discos que escuchaban mis padres como Patti Smith o Bob Dylan. Pero sobretodo lo que más me inspiraba eran los textos y la literatura. Yo empecé hacer música porque me parecía la manera más fácil de comunicar y transmitir al público mis letras y textos", revela Reega. Actualmente sus influencias han cambiado. "Llevo diez años haciendo música y la inspiración del principio obviamente no es la misma que la de hoy. Últimamente cojo referentes de Estados Unidos como Kurt Weil o Courtney Barnett" cuenta Reega.

Pese a sus influencias de lengua inglesa Reega está escribiendo sus últimas canciones en castellano porque "siempre escribo en la lengua en la que vivo, me sale más natural. Cuando te subes al escenario el motor es llegar al público, entonces forma parte de composición" explica la cantante, que no para de crear música nueva.