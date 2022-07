Todos los mundos posibles están en Oviedo

Lo primero que llama la atención de la compañía Virtway es que sus oficinas, ubicadas en uno de los barrios de expansión de Oviedo están vacías. Bueno, no del todo. Allí está José Antonio Tejedor dueño y fundador de la compañía que desde un ordenador tiene acceso a todo un mundo virtual. Lo crea él y su equipo. Es el metaverso, donde todas las compañías quieren ir metiendo la cabeza. Así que la pregunta es obligatoria.

–¿Dónde están los trabajadores, en el metaverso?

–Están teletrabajando. A no ser que tengamos alguna reunión no nos vemos aquí.

Primero un poco de historia. Virtway nació allá por el año 2000, justo después de la conocida como la crisis de las "punto com", que puso en jaque a un sector que, por aquel entonces, estaba intentando levantar la cabeza y enseñar músculo. Comenzaron, recuerda Tejedor, como una compañía de servicios tecnológicos –más o menos habitual– que "fuimos reinventándonos". "Lo que hacíamos antes era muy aburrido", asegura el empresario. Con lo que en un momento dado decidieron darle al pause y reiniciar. "Nos convertimos en una ‘start up’ (en una compañía emergente) invirtiendo en una tecnología que fuera nuestra al cien por cien, que eran los mundos virtuales y que ahora son el metaverso y nos pusimos a buscar inversión", relata. Funcionó. "Comenzamos con educación, pero ahí nadie quería pagar por nada; luego empezamos a crear mundos para la formación en empresas y fue mejor; luego pivotamos hacia los eventos y eso si que funcionó mucho mejor", relata. Tan bien fue que no es que la pandemia no los frenara, es que el coronavirus les disparó. Hizo que su actividad creciera de una manera que no habían imaginado y tampoco previsto. "Facturamos en solo seis meses mucho más que en años, pero fue un crecimiento tan rápido que nos resultó muy complicado de asumir. Recibíamos cientos de peticiones por semana. Fue un caos", asegura. Comenzaron a captar clientes grandes. Gigantes, como Microsoft o el propio Facebook, rey del metaverso, con el que también han trabajado codo con codo. "El metaverso tiene mucho tirón y todo el mundo quiere participar", explica, "muchos no saben muy bien lo que es, pero quieren estar ahí".

"Nosotros somos una herramienta y también damos la posibilidad a las empresas de que tengan su propio metaverso", asegura. Un mundo virtual en el que hacer de todo. Presentar productos; organizar fiestas privadas con DJ’s; establecer zonas de juego y de esparcimiento con el que premiar a los trabajadores... Todo tiene cabida en los mundos virtuales. "Todavía hoy he estado con una empresa de China que está especializada en el sector de la música, que quiere hacer conciertos online y quiere ofrecer su propio metaverso, con su propia marca. Da mucho trabajo crear un metaverso y mantenerlo, lo ideal sería tener el nuestro y crecer desde ahí, pero eso necesitaría de más capital", apunta Tejedor.

Como hasta las propias empresas tienen dudas conviene preguntar: ¿Qué es el metaverso? "La definición abstracta es algo que nadie sabe lo que es, es un concepto por el momento. Hay quien llama metaverso a hacer algo con la realidad aumentada, a vender unos NFT en una página web...", asegura, "una definición más concreta podría decir que el metaverso es un mundo en tres dimensiones (3D), con avatares, en el que puedes hacer cosas lo más parecidas a la realidad. Puedes interactuar con otros, jugar, estudiar...".

La tecnología que usa Virtway es cien por cien "made in Oviedo". Totalmente autóctona. "Además somos de las pocas empresas en las que nuestros metaversos funcionan en los móviles de una manera extraordinaria", asegura. Eso, afirma, les está abriendo las puertas de muchas de las grandes empresas que forman ya parte de su clientela.

¿Para que usan las empresas el metaverso? "Primero se acercan pidiendo organizar reuniones, que es lo más intuitivo, nosotros le damos la imagen de un videojuego bien hecho, que les resulta muy atractivo a las compañías; yo, en lo personal, no haría reuniones en el metaverso, ¿para qué?", asegura. Pero es la vía de entrada. Luego se pasan ya al área de eventos. "Se lo decimos a las empresas, si quieres esto para hacer reuniones no lo uses", apunta Tejedor. Pero lo de los eventos es otra historia. Ahí hay todo un mundo de enormes posibilidades a explorar. Lo mejor es que haya grupos, mucha gente en ese otro mundo. "Eso ya es otra cosa", apunta el empresario, "nosotros tenemos videojuegos, ‘scape rooms’, ‘showrooms’ para enseñar productos, eventos para vender online...", resalta. Todos los mundos caben en el metaverso. Como curiosidad la ovetense trabaja en el desarrollo del metaverso del Fútbol Club Barcelona. Lo que permite que los avatares puedan vestir la camiseta del equipo. El de Tejedor la lleva puesta.