El rearme del Ejército se lanza en Trubia

Desde Oviedo se está rearmando a una asociación de empresas que tienen el objetivo de unirse para competir en mejores condiciones por los grandes contratos nacionales e internacionales de los Ejércitos y para fomentar la innovación en un sector, por lo general, bastante hermético, donde todo se hace bajo estrictas medidas de seguridad y guardando un escrupuloso secreto. A veces es cuestión de vida y muerte. Con ese objetivo, las compañías asentadas en Trubia Santa Bárbara Sistemas y Expal son, junto al centro tecnológico Idonial, la punta de lanza de una nueva agrupación empresarial que quiere hacer bueno el dicho de que la unión hace la fuerza.

La idea surgió ya antes de la guerra entre Ucrania y Rusia, relata el secretario de esta asociación, David González, a la que han bautizado como González-Hontoria. Por aquella, el propio González ya había identificado a medio centenar de compañías que desde Asturias trabajan para la industria de la defensa. Las más conocidas son las asentadas en el valle trubieco, pero hay más. Muchas más. Y de sectores de lo más variopintos. También identificó que había muchas compañías cuyos desarrollos tecnológicos para el ámbito civil tendrían una fácil escala hacia la industria militar. Ahora la tarea era juntarlos. Reunirlos y armarlos con las herramientas necesarias para ser más competitivas. "No queríamos hacer un lobby, lo que queríamos es fabricar y tener claro que no podemos ser buenos en todo, teníamos que especializarnos", asegura González. Y agrega: "Uno de los grandes problemas con la tecnología es que tienes que probarla sobre el terreno, y cómo haces eso con un chaleco antibalas". El ejemplo que pone no está elegido al azar. Hay una compañía asentada en el polígono de Olloniego que se dedica a este tipo de desarrollos. A proteger a los soldados.

Eso lo sabe el propio Ejército. El de Tierra formó hace unos meses una unidad llamada Fuerza 35, que se define como una estrategia de modernización del Ejército y que tiene como objetivo, precisamente, el de servir de campo de pruebas en condiciones reales. "Les mandas el chaleco, te lo prueban y, lo más importante, te dan retroalimentación, te dicen si consideran que puede funcionar y qué aspectos son necesarios mejorar", asegura, "te pueden decir ‘está muy bien, te puede salvar la vida, pero pesa un quintal, así que no lo voy a llevar’". Y vuelta a empezar.

Esa fue una de las bases que animó a este grupo de empresas a agruparse. El otro es que a raíz de la escalada de los conflictos internacionales todos los gobiernos le están metiendo un importante acelerón a su gasto militar. Con polémica, pero también el Ejecutivo español tiene previsto pisar el acelerador. "Había todo un caldo de cultivo", asegura González.

Así que, lanzado, el actual secretario de la asociación se puso a investigar si existían asociaciones de estas características en algún lugar del mundo. Encontraron varios ejemplos. Uno de ellos en Reino Unido. Fueron a visitarlo, estaba blindado a cal y canto, pero algo pudieron ver para hacerse una idea. El Ejército británico trabaja codo con codo con empresas emergentes y centros tecnológicos; y tiene un enorme campo de pruebas en el que hacer la validación de todos sus productos. "Lo habían montado en 2020, todos estos sistemas se están creando ahora, son supernuevos", asegura González. Con lo que consideraron que Asturias no podía perder esta carrera, como sí que le ha ocurrido en algunos sectores. Vieron que, en Francia, Estados Unidos y Australia estaban promoviendo uniones similares.

Así que en noviembre del año pasado se pusieron manos a la obra para montar la asociación. Hablaron con la consejería de Innovación –más en concreto trataron con el director general de Innovación, Iván Aitor Lucas del Amo–; y con el coronel Juan Luis Martínez, delegado de Defensa en Asturias. Todo fueron parabienes. "Entre nuestros objetivos estaba identificar proyectos tecnológicos, porque lo nuestro es un ‘hub’ de tecnología; queríamos ser capaces de captar fondos, porque hay que financiar esos desarrollos tecnológicos; e involucrar al Ejército, para que nos dijera cuáles son sus necesidades, de otra forma nada de esto tendría su sentido", destaca González.

Con esas bases quieren construir un sector potente que desde una región periférica como Asturias sea capaz de competir de tú a tú en todo el mundo. "Aquí tenemos una fábrica de armas; otra de explosivos; que son dos grandes empresas; y el objetivo era ahora ir aglutinando a los demás", explica. Las grandes también se implicaron. Tanto que son parte esencial de la junta directiva. Es más, el presidente de la asociación es Ángel de Álvaro, el secretario general de Santa Bárbara Sistemas, la propietaria de la fábrica de armas de Trubia. En solo dos meses van ganando adeptos sin prisa, pero sin pausa. Y están saliendo a darse a conocer por las ferias europeas. "Una de mis compañeras acaba de llegar de una feria de Italia, también en otra en Bruselas", explica.

Los avances están siendo notables. "Aquí en Asturias se están haciendo ya proyectos importantes con los materiales y con estructuras", asegura. Una de las compañías trabaja con materiales cerámicos que usa para fabricar chalecos antibalas. Lo hacen mezclando geometría e ingeniería, dos mundos muy similares. Otra empresa emergente (una "start up") está desarrollando un vehículo autónomo que se utiliza para desbrozar bosques. "Son dos ingenieros que son buenísimos", resalta González. El vehículo es un caramelo para, por ejemplo, la Unidad Militar de Emergencia (UME) que tiene entre sus objetivos el de sofocar incendios. Es un ejemplo de tecnología civil que tiene aplicaciones en el mundo militar. Como curiosidad, la compañía está ubicada en el concejo de Cabrales.

Otra compañía se dedica a los robots autónomos. "Pueden estar manejándolos desde aquí, mientras que el sistema está haciendo una inspección en Murcia", asegura. Una más. Hay otra compañía que se dedica a la fabricación de cámaras termodinámicas que permite, entre otras cosas, ver lo que ocurre en la oscuridad. Estas tres últimas compañías tienen, según González, muchas posibilidades de trabajar juntas para hacer nuevos desarrollos tecnológicos a medias. "Son empresas que, aunque están en Asturias, hasta que no entraron en la asociación no se conocían", resalta.

"Otro de los trabajos fue ver dónde teníamos fortalezas y fuimos comparándolas con el plan estratégico que tiene publicado el propio Ejército", resalta el secretario de la asociación. Para su sorpresa había un montón de puntos en los que coincidían. Y si no coincidían había desarrollos en el ámbito civil que podrían encajar. "Por ejemplo, vimos que había una compañía que tenía posibilidades de hacer desarrollos en el campo de la nutrición de los soldados", asegura. Se lo plantearon al Ejército y gustó.

Así que así se rearma el Ejercito con Santa Bárbara y Expal como puntas de lanza de un sector con un enorme futuro.