Vecinos de la calle Sacramento denuncian el ataque de unas gaviotas

Una bandada de gaviotas atacó ayer a unos vecinos de la ovetense calle Sacramento. Los residentes denuncian que no es la primera vez que ocurre, y que estos hechos suelen repetirse a lo largo de todos los veranos. El suceso de ayer comenzó, según el relato de una vecina, cuando un polluelo de gaviota se cayó de un tejadillo de uno de los edificios a una terraza, lo que provocó que los padres de la criatura se pusieran muy agresivos. "Fuimos hasta allí y nos atacaron; nos tuvimos que tirar al suelo. Las otras gaviotas seguían donde el nido vigilando a la otra cría", relata Begoña Salguero, vecina de la calle Sacramento, que asegura que poco después "estaban atacando a otra pareja".

Pero las crías de gaviotas, no son pequeños polluelos, cuenta Salguero: "Son tan grandes como las otras, pero aún no vuelan". Esta vecina afirma que alertó de lo sucedido al 112 para que se hicieran cargo de las aves. "Avisé al 112. Me dijeron que si estaba recogida o en un sitio que se pudiese coger enviaban a alguien a buscarla, pero aquí no apareció nadie", afirma.

Los vecinos afirman que llevan mucho tiempo teniendo problemas con las gaviotas. "Tienen un nido en el edificio de enfrente y de junio a septiembre, cuando crían, no podemos salir a la terraza porque nos atacan. No puedo ni tender la ropa y mucho menos disfrutar de la terraza ahora en verano", explica para comenzar el relato de un día en el que se llevó un gran susto: "Salí a tender la ropa y de repente una me agarró del pelo. Me metí en casa muerta de miedo porque son animales enormes". Salguero asegura que ha llamado a todas las puertas posibles para poner remedio a la situación, pero sin suerte. "Hemos puesto tres denuncias (una en el Ayuntamiento y dos en la consejería de Sanidad), la primera en 2018, y nadie nos hace caso", dice. A pesar de todo, no pide medidas radicales contra las gaviotas, solo que se retire el nido cuando emigren, para que aniden en otro sitio.