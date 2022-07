Ahorrar en el extranjero o compartir piso, las opciones de los jóvenes para salir de casa

"Sigo viviendo en casa de mis padres" o "estoy emancipado, pero no lo podría haber conseguido sin ayuda económica", son los argumentos que más se escuchan entre los jóvenes ovetenses a la hora de afrontar la emancipación. "Dedicar más del 40% del sueldo al alquiler me parece excesivo", dice Mario Martín, que ayer paseaba por la ciudad. Pues con ese porcentaje, en principio, sería insuficiente, después de que un estudio del Consejo de la Juventud haya fijado en el 60% la parte del sueldo que un joven ovetense ha de aportar al alquiler. Salarios precarios, pocas oportunidades laborales e insuficientes ayudas gubernamentales aparece entre las razones que convierten la emancipacion en una tarea "muy complicada.

A la vieja usanza, emigrar aparece como una opción. Irene Romero, de 23 años, estudia un Máster de Filosofía en Londres: "Allí sí podría ahorrar y en un futuro emanciparme en Asturias porque los trabajos están bastante bien remunerados y puedes llegar a conseguir un colchón fácilmente".

En cambio, su hermano, Fernando Romero, asentado en Holanda, opina que allí no se le da esa posibilidad: "En los Países Bajos hay algunas ayudas estatales para estudiantes, yo voy a optar por una reducción de vivienda para tener un alquiler más barato y aparte tendré que trabajar también. Aun así, no soy independiente económicamente todavía". El ovetense tiene 21 años y se va a mudar a Edimburgo para continuar con sus estudios de Musicología. "Es un país que ofrece un montón de subvenciones y créditos a los jóvenes para poder emanciparse", concluye Fernando. "La diferencia es que aquí no dan ninguna ayuda", añade su hermana.

Otro joven que se va del Principado, a sus 22 años, en busca de una oportunidad laboral es Mario Martín, estudiante de Máster en Ingeniería Mecatrónica. "Ahora vivo en casa de mis padres. En Asturias está un poco complicado el tema. No creo que vaya a emanciparme aquí. Me voy a ir el año que viene a Alemania y ahí ya sí que me independizaré", afirma.

Martín coincide con los hermanos Romero en la escasez de ayudas que el Gobierno central ofrece a los jóvenes, sobre todo en comparación con el resto de países. "Cuando he estado buscando trabajo u oportunidades, en Alemania me facilitaban conseguir la vivienda". Y añade: "El bono de ayuda al alquiler joven que se acaba de aprobar me parece una buena medida, pero no es suficiente". Además, tiene claro que no podría emanciparse en Asturias porque "hay pocas oportunidades laborales en mi campo".

Por otro lado, Carlota Fernández y Rodrigo Pereira, de 28y 21 años respectivamente, viven emancipados, pero ambos tienen dos trabajos. "En comparación con otros amigos, los que se mudaron a Madrid o Barcelona tienen que seguir siendo económicamente dependientes de sus padres porque los alquileres fuera son mucho más caros. Puede que en otras ciudades sea más fácil encontrar trabajo, pero el gasto es mucho mayor", afirma Carlota Fernández.

Joffre López Oller, sociólogo del Consejo de la Juventud de España, afirma que "el coste de acceso a la vivienda suele ser más elevado en aquellos municipios en los que hay una mayor concentración de jóvenes, es decir, en las grandes ciudades".

Actualmente, Carlota Fernández está trabajando de dependienta y tatuadora y comparte piso con su hermana. Cree que emanciparse en Asturias es "más fácil", pero admite que "cuando me independicé, no esperé a tener un dinero ahorrado para poder hacerlo, por lo que el primer mes me lo pagaron mis padres. A partir de ahí, empecé a trabajar y no necesité más su ayuda".

Rodrigo Pereira, técnico en un laboratorio de prótesis dental y camarero, vive solo desde hace dos años: "Me he emancipado y soy independiente económicamente, aunque sé que siempre tuve el apoyo financiero de mi madre desde lejos".

Un estudio del Consejo de la Juventud señala que los jóvenes ovetenses necesitan destinar el 60% de su salario para alquilar un piso. Sin embargo, López Oller opina que "dedicar más del 30% de los ingresos a pagar la hipoteca o la renta de la casa ya es un porcentaje bastante alto".

Por su parte, los ovetense creen que "dedicar más de un 40% de mi salario a pagar el alquiler me parecería excesivo", cuenta Mario Martín. "Depende de lo que cobre al mes, soy consciente de que el alquiler supone un gasto muy importante, así que yo le podría destinar hasta 350 euros mensualmente", cuenta Rodrigo Pereira.

Compartir vivienda para repartirse los gastos es una opción muy común. "Sí que estoy buscando a gente para compartir piso para ahorrar dinero, pero reconozco que soy muy selectivo por malas experiencias vividas en el pasado. No me fío todavía, por lo que de momento prefiero vivir solo", afirma Pereira.

El ovetense señala además la necesidad que tienen la juventud de emanciparse: "Nosotros, los jóvenes, necesitamos independizarnos y tener nuestro propio espacio lo antes posible. Es clave para tener un buen orden y espacio mental".

La media de ingresos por inmueble en Asturias no alcanza los 5.000 euros, por los más de 7.600 euros en el conjunto del país. La mayor parte de este dinero se va en hipotecas, mantenimiento e impuestos, lo que hace que los jóvenes consideren la idea de emanciparse a una edad cada vez más tardía.

Según el último Observatorio de Emancipación elaborado por el Consejo de la Juventud del Principado de Asturias, el 68,1% de los menores de 35 años siguen viviendo en casa de sus padres, lo que supone un total de 107.889 personas. La edad media de emancipación en España se sitúa en 29,5 años y es una de las más altas de Europa.