Amenazó presuntamente a otro hombre con el que había discutido en un bar, blandiendo un cuchillo de 20 centímetros, con el que persiguió a su víctima por la calle para después atrincherarse en su casa. Este es el relato resumido del suceso que, el pasado domingo, conmocionó a los vecinos de Fuertes Acevedo, tal y como informó LA NUEVA ESPAÑA en su edición del lunes. Para la Fiscalía, los hechos son claros: constituyen un delito de amenazas, según el artículo 169.2 del Código Penal. Por ello, solicita para el detenido una pena de dos años de prisión e inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como las prohibiciones de aproximación a menos de 500 metros y comunicación por cualquier miedo con su presunta víctima, por un período de tres años, y el pago de las costas del juicio, que será por la vía rápida y se desarrollará en el Juzgado de lo Penal número 4 de Oviedo.

Una trifulca en un bar está en el origen del caso. Algunos testigos señalaron a este periódico que el presunto agresor había comenzado la pelea al agredir a otro individuo, más corpulento y que estaba sentado en la terraza. El Ministerio Fiscal no llega a repartir culpas: señala únicamente que el acusado estaba en el bar, localizado precisamente en Fuertes Acevedo, y que abandonó el local sobre las 19.30 horas tras discutir con la víctima.

Sea como fuere, de lo que no hay dudas es de que el acusado descendió acto seguido por la calle hasta introducirse en el número 104, donde estaría residiendo. Minutos después, retornó a la calle blandiendo un cuchillo de veinte centímetros de longitud, con el que retornó al bar y amenazó al otro hombre, llegando a perseguirle por la calle.

La agresividad del acusado y la violencia de la situación provocaron que alguien llamase a la policía. La primera en personarse en el lugar fue una patrulla de la Policía Nacional. En los minutos siguientes, en Fuertes Acevedo se desplegaría un formidable operativo policial que incluía efectivos de la Policía Nacional y de la Local, así como agentes de paisano. Algunos testigos llegaron a cifrar en ocho las unidades desplegadas, con al menos quince agentes.

Ante la llegada de la primera patrulla de la Policía Nacional, detalla la Fiscalía, el acusado se habría dado a la fuga, atrincherándose en su domicilio. Los agentes comenzaron entonces a recabar datos y a buscar al sospechoso. Una circunstancia les ayudó a dar con él con celeridad: en medio de la trifulca, el acusado se había cortado con su propio cuchillo, por lo que había dejado un rastro de sangre que conducía directamente hacia su piso.

Aunque el hombre estaba allí atrincherado, armado además con el cuchillo que minutos antes blandía en plena calle, al verse descubierto no dudó en entregarse. De hecho, entre los delitos por los que se le enjuicia no figura la resistencia a la autoridad, aunque eso no mitiga la gravedad de sus presuntos actos. Tanto es así que el Fiscal ha anunciado que, en el caso de dictarse sentencia condenatoria en el juicio, y a pesar de que la condena requerida no supera esos dos años, se opondrá a una eventual suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad. Es decir, pedirá que entre en la cárcel.