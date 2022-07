En las últimas semanas, en el centro de Salud de La Corredoria, las carencias se visualizan a través de carteles. Se sufren en forma de citas tardías, cientos de llamadas sin repuesta y falta de personal. Y se constatan cuando alguien pega una hoja en el cristal en la que da cuenta de los médicos que faltan en la plantilla. "Pedimos que el centro de salud funcione a su máxima capacidad o al 80 por ciento, pero no como ahora, que está al 40%", se queja Maite Orozco, presidenta de la asociación de vecinos del barrio.

La insistencia de los vecinos y también de los sanitarios, llevo a la Junta General a instar al Gobierno regional a tomar la medidas necesarias para solucionar el problema. Fue a instancias del PP, pero ahí quedó todo. "El centro de salud sigue igual de saturado. Tardan horas en atender una llamada y seguimos escasos de médicos, aún no hemos visto a los que dijeron que iban a llegar. Hicieron el papelón, la foto y nada más. Eso es lo que hicieron", continúa Orozco, que, a veces, da la sensación de haber perdido la fe en las instituciones. "No se plantean ni darnos solución, ni hablar con nosotros", añade.

Lo del teléfono ya es un mal endémico. Nadie contesta. A veces, hacen falta cientos de llamadas para encontrar a alguien al otro lado de la línea. Cuando hay suerte, la cita, dicen los usuarios, puede ser para dentro de seis días. Así que los hay que optan por acudir al servicios de urgencias. Y allí se forman colas increíbles.

Personal de enfermería

Aseguran los vecinos que la falta de personal es generalizada: no solo médicos, también personal de enfermería y de recepción. "Llamas y nadie lo coge, pero después vas allí y está vacío. Igual con suerte te dan cita, pero como mínimo para dentro de 6 días.", explica Pablo Fernández, el secretario de la Asociación de Vecinos de San Juan. "Estamos igual o peor que antes del acuerdo en la Junta, las instituciones se agarran a la excusa del covid", agregó el secretario.

El barrio estrenó el actual centro de salud en 2009, tras una inversión que rozó los 9 millones de euros. La Corredoria no ha dejado de crecer desde entonces y ya son unos 20.000 vecinos los que habitan el barrio más populoso de la ciudad. "El otro día llamé 40 veces y tuve que ir allí y enfadarme. Me dijeron que me iban a llamar y ni con esas, todavía tuve que volver" aseguraba Pablo Fernández Cabañas, en este caso como usuario frecuente del centro de salud. Dice que llevaba más de una semana tratando de localizar a su doctora para conseguir medicamentos con receta.

"No es plan"

El verdadero problema del personal sanitario no es que falten medios, según los vecinos. "La cuestión es que unos están de baja y otros no son fijos, es decir, que si les llaman de otro centro de salud se tienen que ausentar del nuestro" afirma Orozco, que añade. "Eso no es plan, ni para nosotros, ni para otros centros. Tienen que aumentar todas las plantillas dependiendo de la población. No es sostenible es esta situación, y menos para La Corredoria, con todos los que somos...".

Pasa el tiempo y ni siquiera la calma del verano pone freno a la situación. Los vecinos y los sanitarios van en el mismo barco y difunden día tras día sus mensajes. Las redes sociales y los carteles en la puerta del centro de salud son sus armas. No cejan en su empeño de conseguir mejoras para el barrio que, al fin y al cabo, es la razón de ser de su asociación.