Más de medio año después de que el Ayuntamiento de Oviedo anunciara 17 nuevos nombres para las calles afectadas por la aplicación de la Ley de Memoria Democrática del Principado de Asturias, las placas siguen sin cambiar, por más que las nuevas denominaciones se hubieran aprobado inicialmente en Junta de Gobierno y a los vecinos se les hubiera llegado a enviar una comunicación oficial. El motivo es, otra vez, un pleito que ha obligado a paralizar todo el proceso y que también afecta a los otro cuatro nombres que el TSJA mandó eliminar en diciembre del año pasado.

Son, por tanto 21 nombres afectados por la ley regional que actualiza y amplía la anterior legislación nacional de Memoria Histórica. Según fuentes municipales, ha sido un recurso de la Hermandad de Defensores de Oviedo, la misma entidad que recurrió los anteriores intentos de modificar el callejero con la aplicación de la ley nacional de Memoria Histórica, la que ha obligado a paralizar cautelarmente el proceso para modificar los nombres de las calles. Según estas fuentes, el recurso planteado por la Hermandad de Defensores no se dirige tanto contra los acuerdos adoptados por el equipo de Gobierno en cumplimiento con la orden del Principado para aplicar la nueva normativa regional como contra el propio texto legal.

En el proceso de revisar el callejero franquista, Oviedo se enfrenta, así, a otra de las batallas legales que llevan torpedeando las nuevas denominaciones durantes los dos últimos mandatos.

La última novedad en este largo proceso se registró en diciembre del año pasado, cuando el TSJA mandó retirar del callejero los nombres de Ladreda, Peña Royo, Yela Utrilla y Yagüe. Casi dos años después de fallar a favor de que se mantuvieran, el mismo órgano mandaba ahora retirarlos por un contexto legislativo distinto, el de la Ley de Memoria Democrática del Principado. Aquellos cuatro nombres fueron los primeros que se separaron de los 22 que inicialmente el gobierno de PSOE, Somos e IU quiso cambiar. Se temía que esos casos no encajaran con la Ley de Memoria Histórica y por eso se modificaron en virtud de las competencias de Alcaldía, pero la jueza entendió, en abril de 2019, que se traba de incumplir la sentencia, lo que ratificó el TSJA en diciembre de 2019. Después, las 17 calles restantes se habían anulado por un defecto de forma, pero el nuevo gobierno, presidido por Alfredo Canteli, no repuso los nombres inmediatamente. En octubre de 2020, ya con la nueva Ley de Memoria Democrática aprobada, mucho más amplia en su ámbito de aplicación que la nacional, el Principado pidió que se retiraran las cuatro calles y que se aplicara para el resto. Fruto de ese nuevo proceso fue, para las 17 calles restantes, una nueva propuesta de nombres que también trajo polémica, pues el equipo de Gobierno no quiso utilizar las denominaciones que en su día había seleccionado el gobierno de PSOE, Somos e IU y buscó otros nombres distintos de diversas personalidades. La oposición denunció que aquel listado marginaba la presencia de nombres de mujeres en el callejero de Oviedo.