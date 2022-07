Las alegaciones del PSOE a la Ronda Norte reducen en más de un tercio su impacto

Se acabó el plazo de alegaciones dentro del trámite de información pública del proyecto "Acceso Norte a Oviedo" del Ministerio de Transporte, la última versión de la Ronda Norte, y por ahora solo el PSOE local parece que ha presentado modificaciones que proponen mejorar el proyecto, sin plantear una enmienda a la totalidad y exigir su retirada, como han hecho la mayoría de colectivos que han anunciado sus reclamaciones.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Wenceslao López, asegura que las diez alegaciones que ha presentado su grupo buscan salvar el proyecto, haciéndolo viable, reduciendo la agresión al Naranco pero manteniendo unas entradas y salidas para todo el eje Este-Oeste de la zona Norte que considera indispensables. La propuesta de los socialistas para equilibrar la alternativa 4 que el Ministerio pasa por reducir toda la escala del proyecto y así rebajar también su impacto entre un 30% y un 40%, sostiene López.

Para lograrlo, la primera clave consiste en modificar la tipología de la vía, pasando de autovía, como plantea el Ministerio, a vía multicarril. La existencia de tipología urbana y periurbana mezclada, argumenta Wenceslao López, permite plantear la vía multicarril, y con esa modificación vienen de la mano el resto: se reduce el número de carriles, que pasan de 6 a 4; se reduce la velocidad, que pasa de 100 kilómetros por hora a 90 kilómetros por hora y se limitan también los accesos.

No se reducen en su número, pues Wenceslao López considera que las tres conexiones que se han planteado, en la Lloral, en la Florida y en Ciudad Naranco son necesarias e incluso se podría hacer una cuarta a la altura del Fundoma, sostiene, pero sí en las dimensiones. El proyecto del Ministerio, con tipología de autovía, planteaba enlaces en varias alturas de dimensiones muy grandes. El PSOE en sus alegaciones, rebajada la tipología de la vía cambia también estos enlaces por conexiones tipo glorieta y al mismo nivel. De esta forma, añade el portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de Oviedo, se consigue también ganar espacio y estirar más los túneles.

Esa prolongación, indica, es clave, pues permite reducir el impacto de la carretera en aquellas zonas más críticas, como la pista finlandesa, donde también propone que el trazado, con una ancho menor al planteado inicialmente, vaya encajado en el paisaje y reduzca, así, su impacto en el monte.

Toda esa escala más pequeña con la que los socialistas dibujan su proyecto de los "Accesos Norte" se traducen en menos impacto pero mantienen todas las ventajas de lo que tiene que ser una vía que no solo ofrezca una salida y entrada a determinados vecinos sino que saque tráfico de otras partes de la ciudad. López repite lo que ya dijo otras veces, que "si no se hace la Ronda Norte, el Bulevar de Santullano no será posible". Es decir, si no se saca todo el tráfico que circula hacia el Este de la salida por la "Y" ese tramo nunca llegará a convertirse en una calle más de la ciudad.

Parar la Ronda

En una posición diametralmente opuesta a la del PSOE, la mayoría de las alegaciones presentadas hasta la fecha, con la salvedad de la anunciada por el Ayuntamiento de Oviedo, que no se ha hecho todavía pública, reclaman que se anule el proyecto, que consideran inadmisible por su impacto.

"Hay alternativa a la Ronda Norte", el conglomerado más activo de asociaciones opuestas al proyecto presentaron el viernes cerca de doscientas alegaciones para paralizar un plan "salvaje" de "gran impacto ambiental y patrimonial". En parecido sentido planteó también sus alegaciones la asociación "Manos por el Naranco".

El grupo Verdes Equo también pidió informar negativamente la declaración de interés general de la actuación. Podemos alegó el lunes contra el proyecto por carecer de interés general; ser innecesario y anacrónico, y provocar un grave impacto ambiental irreversible en el monte Naranco, su entorno y, sobre todo, a la ciudadanía. Foro Oviedo, pese a haber sido impulsor, con Cascos, de la infraestructura, también rechazó la propuesta tras "una profunda reflexión en el partido" y hasta el exalcalde Antonio Masip alegó personalmente que el proyecto sería "un ataque cuya ejecución sería de imposible solución".