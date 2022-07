La portavoz de Somos Oviedo, Ana Taboada, cargó ayer contra el modelo de conciertos de las fiestas de San Mateo que prepara Festejos, por "privatizar" hasta la venta de entradas con "precios desorbitados, desinformación e inseguridad jurídica", denunció.

"El gobierno de Canteli", explicó, "no solo privatiza las fiestas populares, haciendo que todos los conciertos sean de pago, sino que privatiza incluso la venta de entradas, generando desinformación e inseguridad jurídica". Taboada critica que las entradas que por ahora se han puesto a la venta no se puedan adquirir en la web municipal, ni en taquilla física alguna. "Esto hace que, frente a lo que se ha trasladado a los medios de comunicación desde Festejos de que las entradas costarían entre 17 y 27 euros€ y que se está pendiente de un informe municipal, sin embargo, los citados conciertos ronden los 40 por persona", detalló. Somos asegura que los conciertos de "Love the 90’s" ya se están vendiendo en reventa a 65 euros, el de Leiva cuesta 36 en la web oficial de venta más casi cuatro euros de gestión, y el de Estopa, 34.21 euros.

"En un contexto de grave crisis social y económica", criticó Taboada, "vemos cómo el actual gobierno y la concejala de festejos, en vez de abrir los conciertos al común, de manera gratuita, restringe el acceso poniendo precios que ni siquiera son populares. No sólo eso, sino que la falta de publicidad de los sitios oficiales de venta puede provocar fraudes en las ventas, además de comisiones innecesarias". "Canteli y los suyos", concluyó, "no han venido a gobernar, sino a destrozar y cargarse todo lo popular, invirtiendo el dinero de todos en unas fiestas sectarias e inasequibles para la gran mayoría".